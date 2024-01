Quiénes son Los Tiguerones, la banda que tomó un canal de televisión en Ecuador

Los Tiguerones operan principalmente en Esmeraldas al norte del país. (El País)

Luego de que la Policía retomara el control del medio TC Televisión que fue atacado por un grupo de criminales este 9 de enero, el comandante de la Policía de Ecuador, César Zapata, informó que los agentes de las unidades tácticas detuvieron a 13 personas y aseguró que sospechan que los criminales pertenecen al grupo delincuencial Los Tiguerones.

Te puede interesar: Los Choneros: radiografía de la megabanda que controló el narcotráfico en Ecuador los últimos 20 años

Según Insight Crime, Los Tiguerones son la banda criminal que opera, principalmente, en Esmeraldas y tiene entre 4.000 y 5.000 miembros. Esta pandilla tendría una alianza con Los Lobos, vinculados al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Een un informe público sobre el estado del narcotráfico y el crimen organizado en el país, la policía de Ecuador indicó: “Los Tiguerones han logrado penetrarse en instituciones del Estado como el Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Policía Nacional, FFAA y Gobiernos Autónomos Descentralizados. Su alcance se evidenció con un futbolista perteneciente al Barcelona Sporting Club a quien, según las investigaciones, era quien recibía información para ordenar varios sicariatos”. Además, son aliados de Los Lobos. Estas bandas responden al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación y tienen una pugna por la gobernanza criminal con Los Choneros.

Los Lobos y Los Tiguerones son células aparentemente apadrinadas por el CJNG en Ecuador (Foto: Twitter/@aisdmx)

En marzo de 2023, fuentes policiales explicaron a Infobae que Los Tiguerones utilizan la misma estrategia que Pablo Escobar en Colombia para tener el favor de los habitantes de Esmeraldas. Según estas fuentes, Los Tiguerones realizan espectáculos para los niños de la zona en fechas especiales como Navidad. Les entregan regalos y los convencen de que los policías son enemigos. Incluso, la policía especializada en casos que involucran a menores tienen videos de cientos de niños y niñas cantando el himno de la banda.

Te puede interesar: Motines en las cárceles y protestas en carreteras en Ecuador tras la fuga de un cabecilla y la captura de otro jefe criminal

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) publicó la caracterización del crimen organizado en el país, el estudio analizó la tipología de cada agrupación, en este se explica que Los Tiguerones, con alias Negro Willy a la cabeza, manejan una doctrina de tipo paramilitar.

Así fueron los momentos de terror en TC Televisión

Así inició la toma de las instalaciones de TC, en Guayaquil

La jefa de redacción del noticiero, Alina Manrique, en declaraciones a la agencia AP, relató lo ocurrido: “Me pusieron un arma en la cabeza. He sufrido. Tengo pánico. Pensé en mi vida entera, en mis dos hijos”.

Te puede interesar: Se fugó el criminal ecuatoriano que amenazó de muerte a la fiscal general: es Fabricio Colón Pico, alias El Salvaje

Cortada por el llanto señaló que “todo se vino abajo, hemos vivido el terror en vivo” y añadió que no sabía cuántos eran, “tal vez más de 20, llegaron fuertemente armados y decían que tenían bombas, que nos iban a matar”.

Según su relato, “la Policía ingresó a tratar de tomar el control” mientras estaban en el estudio central. “Los delincuentes -seis estaban allí en el set- les dijeron que se vayan o nos mataban. Yo solo lloraba del pánico. Al final, los delincuentes al verse acorralados entregaron las armas. Yo abracé al policía. Me dio la mano y me levanté del piso. Los otros delincuentes se fueron a ocultar a otras partes del canal. No se sabe a esta hora cuántos delincuentes quedan allí”, explicó Manrique.

Boris Jiménez, director de cámaras de TC, afirmó a la AP que “ha sido un día de pánico, de terror” y que “nadie sabía lo que pasaba”. Relató que en el momento del suceso, “todo fue confusión y caos; aún no asimilamos que fuimos rehenes, en nuestro propio trabajo, con una emisión de El Noticiero en vivo, de los delincuentes más contumaces, en uno de los sectores más importantes y emblemáticos de Guayaquil”.

Personas acusadas de invadir y tomar el canal de televisión TC con armas y obligar al personal a tumbarse y sentarse, yacen esposadas en el suelo (Policía Ecuador)

La toma del medio sucedió en vivo. Apenas comenzada, uno de los criminales encapuchados habló ante la cámara y dijo: “Para que sepa que no se deben jugar con las mafias”. Luego obligaron a uno de los presentadores a dirigirse en vivo y pedir que se retire la Policía. De inmediato iniciaron los disparos en medio de gritos de los trabajadores.

La emisión duró algo más de 15 minutos antes de cortarse y en la pantalla se observaba inicialmente el set de televisión y luego lo que parecían las instalaciones internas del medio de comunicación.