José Mujica opinó sobre el peronismo tras el triunfo de Javier Milei: “No estuvo a la altura de las circunstancias”

El expresidente de Uruguay José Mujica. (EFE/ Alex Gutiérrez Páez)

(Desde Montevideo, Uruguay) - En los últimos días de la campaña de cara al balotaje, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, había apelado al apoyo a su candidatura de referentes de la izquierda internacional. Uno de los mensajes que le llegó fue el del expresidente José Mujica, quien expresó: “Si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos”. Antes de eso, el dirigente uruguayo había sido crítico del postulante por La Libertad Avanza, Javier Milei, y llegó a llamarlo “mono con ametralladora”, aunque luego se arrepintió.

Con el resultado visto y Milei como presidente electo, Mujica señaló que los “fenómenos de hiperinflación” son los que crean crisis sociales y políticas imprevisibles. “Estos fenómenos tienen una historia. En el pueblo más inteligente del mundo, Alemania, en la década del 30, la República de Weimar fue sepultada por un proceso hiperinflacionario y la mayoría del pueblo apostó a Hitler por la desesperación”, mencionó como ejemplo, al ser entrevistado en el programa Las Cosas en su Sitio de Radio Sarandí.

El expresidente uruguayo recordó que en la década de 1940 Argentina representaba la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y que hasta Winston Churchill había advertido: “No dejen que se haga potencia”. Mujica dijo que hay responsables de haber llegado al momento de crisis actual, pero aseguró que también incide “lo que viene de afuera”. “Ni los hombres ni los gobiernos hacen lo que quieren: hacen lo que pueden”, aseguró.

El presidente electo de Argentina, Javier Milei (Luciano González Torres / Xinhua News)

Consultado por la responsabilidad que tiene el peronismo en haber llegado a este momento crítico actual, el dirigente de izquierda también apeló a una respuesta histórica. Cuando llegó Juan Domingo Perón al poder, el país era “muy rico” pero “socialmente injusto”. Entonces, ese presidente “repartió mucho” hacia los sectores relegados. “Repartió porque tenía; no lo tuvo que inventar”, aclaró Mujica.

Esas decisiones, tomadas hace 70 años, quedaron como “una herencia política” que caracteriza hasta hoy a Argentina. “Ahora bien, no se vive del pasado ni de las glorias del pasado. Otras generaciones vinieron y otros problemas vinieron, y no estuvieron a la altura de las circunstancias. Es lamentable porque no solo se marca un retroceso. Ahora las sociedades modernas son muy ansiosas y tienden a votar en contra siempre de lo que hay sin tener muy claro a favor de qué votan. Esto viene pasando y desaparecen todas las formas tradicionales”, opinó el expresidente de Uruguay.

Mujica comparó la crisis política de Argentina con la que vivió Francia con la desaparición de sus partidos tradicionales. “El viejo radicalismo y el peronismo probablemente ahora entren en una crisis”, anticipó.

Sergio Massa y José Mujica en 2011

Luego, entrevistado en el noticiero Subrayado, Mujica comentó una situación “paradojal” porque, consideró, “hay una responsabilidad también del macrismo” en lo que vive Argentina por la “vieja deuda” que heredó el gobierno actual.

La victoria de Milei también significa una “alerta”: “Las democracias no son infinitas si no le dan respuestas a la gente”. El expresidente uruguayo dijo que “hay peligro de represión” y que no se sabe lo que puede venir después.

“¿Por qué? Por tradición, el pueblo argentino acude al bombo, a las calles y a la movilización. La respuesta que dé el gobierno se sabe dónde empieza y no dónde termina. Eso es lo más peligroso que veo”, aseguró.

Consultado sobre si imagina a Milei terminando su mandato, respondió que será necesario que se modere y que “lo politicen un poco más”. “Si mantiene esa actitud explosiva, beligerante y atropelladora, puede pasar cualquier cosa”, señaló.

Los expresidentes de Uruguay José Mujica, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, junto al mandatario actual, Luis Lacalle Pou (EFE/ Gianni Schiaffarino)

Los otros ex presidentes vivos de Uruguay también opinaron sobre el resultado de la elección. Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) definió a Milei como un “outsider absoluto”, que no tiene un solo gobernador ni una “sede fija”. “Mieli plantea una revolución, para lo cual no tiene los medios. No tiene mayoría parlamentaria para hacer muchas de las cosas que está prometiendo”, aseguró el exmandatario a Subrayado.

Para Luis Alberto Lacalle (1990-1995), la victoria de Milei responde a una “estrategia exitosa” de saber “canalizar un sentimiento tremendo de desazón del pueblo argentino”. “Lo hizo de una manera muy pintoresca. Ahora llega el momento de la realidad. Esperemos que le vaya muy bien”, declaró a Radio Universal el expresidente.