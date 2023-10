José ‘Pepe’ Mujica se arrepintió de haber llamado “mono con ametralladora” a Javier Milei: “Lo votó gente que merece mi respeto”

El ex presidente uruguayo José Mujica (Franco Fafasuli)

(Desde Montevideo, Uruguay) - La definición de “mono con ametralladora” que hizo el ex presidente uruguayo José Mujica sobre Javier Milei fue una salida “espontánea” del dirigente uruguayo de la que ahora se arrepiente. El líder de la izquierda cree que tiene “derecho a pensar” en una comparación así cuando ve imágenes del candidato de La Libertad Avanza con, por ejemplo, una motosierra, pero haberlo dicho públicamente fue un exceso.

“Se me fue la moto. ¿Sabe por qué? Porque lo votó un montón de gente. Y esa gente merece mi respeto. Si entro en esa, entro en el juego de él. Y eso es lo que está pudriendo a la Argentina”, dijo Mujica este miércoles, entrevistado en el programa En Perspectiva. “Yo también me caliento, ¿qué quiere? Pero después pienso y rebobino”, agregó al ser consultado por los cruces que tuvo con Milei.

Para Mujica, el resultado de las elecciones del domingo 22 no fue una sorpresa. De hecho, previamente había proyectado que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, tenía posibilidades de ganar y la explicación para que todavía tenga chances es que pertenece al peronismo, un movimiento al que define como “una especie de mística”.

Javier Milei y Sergio Massa (Tomas Cuesta/Pool via REUTER)

El “fenómeno” del peronismo “no está muerto” y en la última elección fue “ayudado” por “factores circunstanciales”, relacionados a Milei. “El personaje se apropió en demasía con la escena, cometió muchos errores de fanatismo. Y Massa, no sé si lo podrá concretar, tuvo un discurso muy maduro”, aseguró Mujica.

El ex mandatario uruguayo destacó que el candidato peronista apostó a lo “nacional”, la “no agresión” y a la “salida”, actitudes que lo llevaron a destacarse como un “verdadero hombre de Estado”.

Otro motivo para el repunte de Massa en las elecciones generales fue que el resultado de la primera vuelta logró movilizar el “aparato” de los gobernadores, que se “asustaron” y salieron a militar, interpretó.

El líder de la izquierda dijo que, por otro lado, la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, no es una persona que “contagie empatía”, un factor que sumó para el candidato de Unión por la Patria. Mujica dijo que conoce a Massa y lo definió como un dirigente “dentro del concierto de las tendencias peronistas” que siempre fue criticado por ser “excesivamente moderado”.

“Hay un final abierto”, aseguró el ex presidente uruguayo. La clave para el resultado de la segunda vuelta estará en quién comete menos errores y quien consiga más aliados.

Lacalle Pou, expectante

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue consultado en una rueda de prensa sobre las elecciones del domingo, pero prefirió no hacer comentarios sobre los resultados. “No me meto en elecciones ajenas”, contestó el mandatario.

Lacalle Pou indicó que todavía no ha terminado el proceso eleccionario en Argentina y destacó que no tiene “ninguna opción” preferida en particular. Y luego corrigió: “En realidad sí tengo una: que gane el que mejor le haga a mí país. No sé cuál va a ser, pero el que gane, que le haga lo mejor a las relación bilateral”, aseguró.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou (EFE/Enrique García)

El presidente uruguayo dijo que “no depende de él” lo que suceda en el balotaje del domingo 19. Lacalle Pou fue consultado por los cuestionamientos de Massa a la idea de flexibilización del Mercosur impulsada por Uruguay, pero el mandatario esquivó el tema. “Si no opino de elecciones y de presidentes, menos opino de lo que dicen candidatos. Con el que gane, nos sentaremos a conversar”, contestó.

El presidente uruguayo recordó que desde hace unos 20 años Uruguay tiene el “interés” de participar del Mercosur, mejorar algunas “inequidades” y que permita que “libremente se pueda negociar con el resto del mundo”. “El que cumpla eso, para mí, es el mejor candidato en cualquier país de cualquiera de los países del Mercosur”, finalizó Lacalle Pou.