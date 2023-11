El alcalde chileno imputado por delitos sexuales se entregó tras más de una semana prófugo

Juan Carlos Reinao fue acusado por cinco mujeres por abusos sexuales, violaciones y un aborto

(Desde Santiago, Chile) Tras mantenerse nueve días prófugo y antes de entregarse a la justicia la madrugada de este domingo, el alcalde de Renaico - comuna ubicada a unos 550 kms al sur de Santiago), dio una entrevista al canal TVN donde entregó su versión de las acusaciones que pesan en su contra. Al jefe comunal se le imputan delitos reiterados de abusos sexuales, violaciones y un aborto, hechos que habrían afectado al menos a cinco víctimas.

“Las policías no pueden estar preocupadas buscándome a mí cuando yo siento que no he cometido ningún delito. Soy categórico en decirlo, yo no he cometido ningún delito”, comenzó señalando Reinao.

Según dijo, las denuncias realizadas por las cinco víctimas “hay que investigarlas. Nosotros estamos disponibles a colaborar con la justicia, siempre hemos estado disponible en todas la situaciones”.

Sobre su decisión de no presentarse de forma inmediata a la cárcel y mantenerse en calidad de prófugo, Reinao aseguró que “fue una situación que se dio en el momento, no fue una acción planificada de ninguna manera. No tuve nada que ver con lo que se dice hoy por los medios”.

“No hubo red de apoyo. No estuve de acuerdo con lo que se dictó porque la verdad estoy muy tranquilo de mi conciencia, con mi persona”, complementó.

Según una de sus denunciantes, Juan Carlos Reinao “tiene una red que lo va a seguir protegiendo".

Asimismo, afirmó que resolvió entregarse “por mi familia, por mi entorno, por la preocupación de mis amigos, por mis colegas de trabajo (...) En mi vida jamás pensé estar en prisión preventiva, menos en la cárcel, yo no estudié para esto”.

Por otro lado, Reinao defendió su decisión de no renunciar como alcalde, cargo que aún mantiene ya que solicitó período de vacaciones. “Es un derecho que yo tengo y lo tiene cualquier ciudadano de este país (...) No lo voy a hacer (renunciar) porque no me siento culpable de ninguna situación que hoy día se me acusa, por lo tanto no voy a renunciar por algo que yo no siento que cometí”, enfatizó.

Según información de Radio Bío Bío, Reinao hizo ingreso a la cárcel de Traiguén en compañía de su abogado.

Desde el Gobierno, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como la titular de la Mujer, Antonia Orellana, criticaron a Reinao y lo instaron a enfrentarse a la justicia.

“Un monstruo”

Tamara Medina, una de las cinco víctimas, habló con Meganoticias Alerta para expresar sus sentimientos sobre la situación actual. La denunciante compartió sus pensamientos sobre su detención, e indico que “su detención nos deja más tranquilas (a las víctimas), pero él entrega un mensaje: tiene una red que lo va a seguir protegiendo. Hizo lo que quiso y significa que tiene el control de la situación”.

Medina también señaló la elección de Reinao de entregarse de madrugada, describiendo esto como parte de su personalidad narcisista y como una muestra de sus privilegios. En sus palabras, “él ganó tiempo y sabíamos que si se iba a entregar, lo haría de madrugada y sin ser visto. Eso marca su personalidad narcisista… Reitero, tiene privilegios que personas comunes no tienen”.

“Eligió la cárcel, estuvo 9 días prófugo y protegido… Ahora dice que reflexionó. Creo que es una burla”, añadió después.

Por último, Tamara Medina concluyó su declaración llamando a Juan Carlos Reinao un hombre “horrible, es un monstruo”. Además de que destacó que este ha sido un proceso largo y doloroso para las víctimas involucradas.

En una entrevista adicional, el abogado querellante, José Rodríguez, respondió a las acusaciones de Reinao sobre un supuesto ofrecimiento cinco millones pesos de recompensa por su cabeza. Rodríguez sostuvo que estas afirmaciones hablan “de la megalomanía de este sujeto” y también expresó que alcalde de Renaico “quiere mancillar al mundo mapuche”. Finalmente, el abogado querellante lo tachó de “cobarde”.