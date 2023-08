Polémica en Chile por la declaración de duelo oficial de dos días ante la muerte del presidente del Partido Comunista

Boric, junto a varios de sus ministros, encabezó la guardia de honor en el velorio de Guillermo Tellier.

(Desde Santiago, Chile) En medio del sorpresivo fallecimiento de Guillermo Teillier, ex diputado, dirigente histórico y presidente del Partido Comunista de Chile, la coalición oficialista busca rearmarse y definir el proceso de sucesión.

Las muestras de condolencias son transversales, desde Nicolás Maduro, que posteó una sentida dedicatoria a quien fuera “un gran amigo mío, del Comandante Chávez y de la Revolución Bolivariana”, hasta la derecha en Chile.

Lo que no ha caído nada bien en la oposición es que Gabriel Boric haya declarado duelo nacional por dos días en homenaje al dirigente comunista.

El diputado Sergio Bobadilla, de la UDI, dijo que “los duelos nacionales están reservados para rendir homenaje a grandes personajes de la historia y que han contribuido al progreso y desarrollo del país. No es el caso del señor Tellier, porque él avaló siempre la violencia en política. Él justificó el asesinato de Jaime Guzmán y fue uno de los autores intelectuales del atentado contra Augusto Pinochet y el asesinato de cinco escoltas… fue una persona que le hizo mucho daño a nuestro país”.

El duelo nacional incluye, entre otras cosas, que la bandera se iza a media asta en las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, oficinas y reparticiones públicas, unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones.

“Creo que no merece que un país le rinda homenaje, no merece que cuarteles de carabineros que perdieron a varios de los suyos en manos de un atentado, que él mismo se atribuye, tengan que estar con la bandera a media asta por esta persona”, dijo Benjamín Moreno, jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano.

Críticas

Como se sabe, en la década de los 80, y mientras estaba en la clandestinidad, Guillermo Teillier fue jefe militar del PC y encargado de supervisar las acciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Y, como él mismo reconoció, fue quien autorizó el atentado que casi le cuesta la vida a Augusto Pinochet en septiembre de 1986. El dictador se salvó, pero fallecieron 5 de sus escoltas.

Por eso mismo, varios alcaldes de derecha no estuvieron de acuerdo con la medida presidencial. Daniela Peñaloza, alcaldesa UDI de la comuna de Las Condes, dijo en el diario La Tercera, que “el Partido Comunista tiene el derecho a despedir a su ex presidente de partido, pero el presidente de todos los chilenos no nos puede obligar a los demás ciudadanos a estar de dueño y hacernos parte de aquello. Los duelos nacionales deberían estar reservados para personas que hayan realizado un trabajo profundo por unir al país, por reencontrar a los ciudadanos y permitirle e Chile avanzar en distintas áreas”.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, añadió que “toda muerte, pero no cualquier muerto amerita decretar duelo nacional. Izar nuestra bandera a media asta debe estar reservado para figuras de unidad; que hayan alcanzado una gran responsabilidad de Estado o que hayan destacado de manera notable por su contribución a la patria. Guillermo Teillier no cumple con esos atributos”, dijo.

Carter, eso sí, dijo que para evitar “provocaciones”, en las oficinas municipales no habrían banderas, pero sí en los espacios públicos.

Diferencias humanas

El presidente Gabriel Boric asistió al velorio de Guillermo Teillier, el que se lleva a cabo en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional. Incluso lideró la guardia de honor junto a otros ministros. Antes explicó que se decretó el duelo nacional por tratarse de “un demócrata inclaudicable”.

Así, llamó a respetar el duelo nacional y destacó que Guillermo Teillier murió “como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Ahí hay diferencias humanas”. Esa última frase venía con veneno.

Ayer se supo del suicidio de Hernán Chacón, uno de los siete ex militares que la Corte Suprema declaró como responsables del asesinato de Víctor Jara, y quien había sido condenado a 25 años de cárcel por la muerte del cantautor. Esto sucedió, justamente, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones llegaron a buscarlo a su casa.

Tellier falleció a causa de complicaciones derivadas del Covid 19, que contrajo durante el año pasado.

Sus palabras también retumbaron en la derecha. “El presidente Boric nos sorprende todos los días con distintas cosas, pero jamás pensé que perdería de tal forma la estatura presidencial que se burlaría de una persona de 86 años que se quitó la vida antes de ir a la cárcel a cumplir una condena. El presidente, que se supone está preocupado por la salud mental, no puede burlarse o descalificar a una persona que se quita la vida. Nunca pensé que caería tan bajo”, dijo el diputado Jorge Alessandri.

Diego Schalper, secretario general de Renovación Nacional, añadió que “este comentario es una vergüenza. Pida perdón, porque no solo no ayuda en nada a la unidad con que tanto fanfarronean, sino denota una falta total de conciencia del cargo que ostenta”.

Seguir leyendo