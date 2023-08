La dura confesión de Michelle Bachelet a 50 años del golpe en Chile: “Muchas veces me he sentido súper culpable”

La ex presidenta reveló que su familia tuvo una oferta para partir al exilio a Perú, pero que ella no quiso.

(Desde Santiago, Chile) “No es que me arrepienta, pero me he hecho la pregunta”, reflexionó la ex presidenta Michelle Bachelet.

Fue en medio de una entrevista para “CNN 50: Testimonios de la historia”, un especial que la cadena de noticias está realizando como parte de la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar en Chile.

La ex mandataria chilena recordó cómo fueron esos días y el ofrecimiento que tuvieron de parte del gobierno de Perú para exiliarse en ese país.

“Mi papá era campeón de tiro skeet. Hubo unos juegos militares en Perú. Participó, le fue bien y conoció al general Juan Velasco Alvarado, quien era presidente en ese momento. Entonces le sugirió a mi papá que ellos estaban disponibles para recibirlo”, rememoró la ex presidenta, quien agregó que sus padres le plantearon la posibilidad de salir del país. “Y yo dije que no, que yo no me iba y por eso no se fueron, así es que muchas veces me he sentido súper culpable, de que a lo mejor la vida habría sido distinta”, añadió.

Alberto Bachelet, padre de la ex mandataria chilena, general de la Fuerza Aérea de Chile fue detenido y torturado por sus propios compañeros, tras lo cual sufrió un infarto estando detenido en la antigua Cárcel Pública de Santiago. Falleció el 12 de marzo de 1974.

En esa misma entrevista, se le preguntó si ante el avance de la extrema derecha estaría dispuesta a volver a postular a la presidencia.

“Cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata he dicho que no, así como cada vez que me preguntan, y me llaman de distintos lados, si quiero ser candidata a Secretaria General de las Naciones Unidas, no. Yo no me quise reelegir en el cargo de alta comisionada (para los DDHH de la ONU)… porque llegué a la conclusión de que ni vida en las últimas décadas ha sido bastante intensa. Cuando murió mi madre me pregunté cuáles eran mis prioridades, y yo estaba afuera. Y cuando en Miami colapsó un edificio (el Champlain Towers South Condo, el 24 de junio de 2021), estaba ahí mi único tío vivo con su señora… entonces me hice otra pregunta: cuánto tiempo me queda. Ahí decidí que quería vivir en Chile, mi país, y ver qué hacía. Todavía estoy pensando qué hago. Y creo que lo que puedo hacer es trabajar en temas que me convocan, como son los temas de mujer, medio ambiente, infancia. Como tengo llegada, voy a miles de seminarios, clases… Yo espero no estar frente a ese dilema que usted me plantea, porque yo creo que a la democracia le hace bien renovarse. La tarea de las fuerzas democráticas progresistas es que aparezcan liderazgos que convoquen a la gente a votar por ellos”, dijo.

“En inglés hay una palabra: default. O sea que por default, porque no hay nadie más, tendría que ser. No puede ser. Falta mucho todavía y están apareciendo nombres por ahí”, añadió.

“No me hicieron caso”

Michelle Bachelet recordó que en las postrimerías de su último mandato “di la orden” de cerrar Punta Peuco, el penal hecho para acoger a los militares condenados por crímenes en dictadura. “Pero no se produjo. No me hicieron caso. Quien tenía que hacerlo no me hizo caso”.

Bachelet recordó que había firmado el decreto que ordenaba el cierre de Punta Peuco, el penal hecho para recibir a los condenados por crímenes cometidos en dictadura. Pero el ministro de Justicia de la época se negó a ejecutarlo.

Fue un hecho conocido en su momento. Jaime Campos, ex ministro de Justicia, se negó a firmar el decreto que obligaba a trasladar a presos emblemáticos a una cárcel común, el penal Colina I.

