Quiénes son los cinco nombres que ya pisan fuerte para las próximas elecciones presidenciales en Chile

José Antonio Kast (Republicano), Michelle Bachelet (centroizquierda), Evelyn Matthei (UDI), Camila Vallejo (Comunista), y Rodolfo Carter (derecha populista).

Aunque restan más de mil días para el término del gobierno de Gabriel Boric, ya hay algunas cartas presidenciales que están sobre la mesa y otros políticos que comienzan a revelar sus intenciones de llegar al sillón de La Moneda.

Tras la sonora derrota del gobierno en las últimas elecciones constitucionales y el triunfo de la ultraderecha a través del Partido Republicano, el bloque opositor asoma como el principal favorito para tomar la posta y asumir el poder en marzo de 2026.

“La centro izquierda, esté o no formalmente en el gobierno, será heredera de los éxitos o fracasos de la actual administración; la que augura un desempeño más bien discreto y ciertamente por debajo de las expectativas ciudadanas. Y puestas así las cosas, y de no mediar algo extraordinario, la derecha volverá al gobierno en 2026. Y la única duda es con quién”, anticipó el analista político Jorge Navarrete en conversación con el sitio ExAnte.

La derecha, entre dos aguas

Hasta el momento, son dos los rostros que disputan la hegemonía del sector. Por un lado, está el ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien es líder del Partido Republicano y aparece en varios sondeos en el grupo de favoritos para ponerse la banda presidencial. De perfil ultraconservador en lo valórico, defensor del régimen de Augusto Pinochet y contrario a la inmigración ilegal a todo evento, Kast está bien posicionado en una carrera que será larga y no tiene márgenes de error.

En la encuesta Cadem del 14 de mayo, el líder del Partido Republicano registró un alza en su intención de voto espontáneo con un 27% y subió 7 puntos. Asimismo, aumentó su imagen positiva en 54%, un margen de 8 puntos más que en la medición de abril, su nivel más alto desde 2018.

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, es el principal favorito en la actualidad para ser el próximo presidente de Chile.

En el mismo bloque, y acaso de un ala más moderada, emerge la histórica Evelyn Matthei, rostro de la centroderecha y quien ha experimentado un revival gracias a la vitrina que le da su labor como alcaldesa de Providencia, un municipio de ingresos-medio alto del Gran Santiago.

“Uno nunca sabe lo que pueda pasar, pero no estoy pensando en más de un año y medio más. Nadie sabe que va a pasar después”, dijo en una entrevista televisiva la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI). En las últimas encuestas su intención de vota bordea el 10%.

Carter, el caudillo populista

Otro candidato que aparece en el horizonte presidencial es Rodolfo Carter, quien también es alcalde pero de La Florida, un sector de clase media de Santiago con algunos bolsones de pobreza. Concebido como un personaje mediático y de altísima exposición en los programas de televisión, Carter ha entrado con fuerza en los sectores populares como un “solucionador de problemas”. Sin embargo, en las últimas semanas su efecto ha disminuido considerablemente. “Veremos como están las cosas en tres años. Es tanto el dolor hoy que sería de muy mal gusto decir que estoy en una definición de esa naturaleza”, dijo.

La izquierda, en reinvención

Golpeada por el rechazo a la propuesta de Constitucional en el plebiscito de septiembre de 2022 y la debacle en la elección constituyentes donde perdió escaños y todo poder de veto en el nuevo órgano, la izquierda intenta darle sustento al gobierno de Gabriel Boric y busca avanzar en su plan de reformas sociales, mientras se reordena y define los rostros que puedan potenciarse de aquí a las elecciones del 23 de noviembre de 2025.

Pese a las tempestades que ha atravesado el gobierno, la comunista Camila Vallejo se perfila como una de las cartas del bloque Apruebo Dignidad, conformado por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Sólida en su rol de vocera y convertida en una especie de apaga incendios del gobierno, Vallejo no ha querido dar señales al respecto y ha priorizado su labor en el comité político. “Nunca se me ha pasado por la cabeza la idea de tener la banda presidencial”, señaló. Pese a ello, en las menciones espontáneas de los sondeos siempre aparece mencionada.

La vieja guardia se encomienda a Bachelet

Pese a que lo ha dicho en todos los tonos y ha declarado que no quiere ser por tercera vez presidenta de Chile, la presión de la centroizquierda podría situar a Michelle Bachelet como una de las opciones presidenciales, ante la ausencia de candidatos que puedan contener el avance de la ultraderecha.

La ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, regresó a Chile y ha estado muy activa en el plano político.

“Ella ha dicho varias veces que no. Aceptó la segunda por una responsabilidad con el país, porque era la única que podía ganar en la centroizquierda. Hoy no creo que eso se le haya pasado por la mente. Ahora uno nunca puede descartar nada. Ella tiene todas las condiciones, habrá que evaluarlo en su momento. Pero hoy falta mucho para el 2026″, señaló Sergio Bitar, uno de los ex miembros del comando Bachelet y ex ministro, en conversación con el medio El Dinamo.

La también ex titular de ONU Mujeres ha sido una férrea colaboradora del gobierno de Gabriel Boric, que con un 30% no logra despegar de su base de apoyo. Ese aspecto, según los analistas, podría limitar las aspiraciones de sus ex colaboradores.

¿Las sorpresas? Otro rostros que pueden despegar son el de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el gran ganador de las elecciones constitucionales, el republicano Luis Silva.

