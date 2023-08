Ecuador: revelaron los errores en el operativo de seguridad que derivaron en el asesinato de Fernando Villavicencio

Patricio Carrillo postula para una curul en la Asamblea Nacional por el movimiento construye. (REUTERS/Karen Toro)

El general de la policía de Ecuador en servicio pasivo, ex ministro del Interior y ahora candidato a legislador, Patricio Carrillo, habló sobre los errores en la seguridad que debía proteger a Fernando Villavicencio, el político que aspiraba ganar la Presidencia del país y que fue asesinado el 9 de agosto en Quito.

En una entrevista con la cadena Teleamazonas, Carrillo aseguró que Villavicencio era una figura política de alto riesgo y señaló que, luego del candidato asesinado, él es el segundo personaje con mayor riesgo contra su vida. A pesar de ello, resaltó que en los actos de campaña buscaban acercarse a los ciudadanos, aunque dijo que siempre tomaban precauciones: “Con Fernando Villavicencio conversamos mucho sobre los temas de seguridad. Él era la persona que tenía el (perfil de) más alto riesgo en Ecuador y yo soy quien tiene el segundo más alto riesgo en el país. Habíamos tomado muchas precauciones, nuestra campaña era de cercanía, con mítines políticos y caravanas. Mientras que otros se enfocan empapelar las calles y las redes sociales e incluso en el extranjero, nosotros llegábamos a los ciudadanos y la esperanza crecía. La gente quería abrazar a Fernando”.

Carrillo aseguró que antes del asesinato, Villavicencio bajó de la tarima donde había dirigido el mitin con su escolta y amigos, pero que la coordinación de su seguridad fue deficiente, y que hubo fallos en los protocolos de seguridad. El candidato a legislador dijo que él salió por el costado contrario de la tarima y se quedó dentro del recinto conversando con dos colegas policías en servicio pasivo. Luego Carrillo salió por otra puerta, mientras que Villavicencio salió por la puerta principal: “La balacera comenzó afuera. Uno de los policías me tomó de la mano y me llevó hacia la parte posterior (del coliseo). No tengo un carro blindado, nunca lo tuve cuando fui ministro ni cuando fui comandante general, ya que en Ecuador no existen. Los protocolos de seguridad de ese día fallaron indiscutiblemente, pero no fue solo la seguridad inmediata, sino los protocolos y equipos generales”, contó.

Fernando Villavicencio recibió un homenaje póstumo antes de su sepelio (REUTERS/Henry Romero)

La semana pasada, el comandante general de la Policía, Faustos Salinas, se refirió a la seguridad que tuvo Fernando Villavicencio el día del asesinato. Según dijo el comandante, Villavicencio contaba con tres cercos de seguridad: uno interno conformado por el equipo de seguridad inmediata compuesto por cinco policías; un cerco intermedio de reacción integrado por el equipo de apoyo de la Unidad de Mantenimiento del Orden; y dos patrulleros que conformaban el cerco externo.

Carrillo, por su parte, ha indicado que “no hubo policía velada con agentes de inteligencia para observar la situación” y que los sicarios estuvieron a dos metros de ellos. Señaló también que los agentes policiales no se percataron de que dentro del mitin hubo explosivos y granadas. Para el general en servicio pasivo, la Policía debe iniciar un informe interno para investigar la negligencia, “incluyendo al jefe del dispositivo y las disposiciones coordinadas”.

El candidato por Construye 25, el movimiento que apoyaba la candidatura de Villavicencio, indicó que los policías debían detener el tránsito y cercar la zona hasta que el político que fue acribillado estuviera seguro. Para Carrillo, la coordinación con los agentes de tránsito no está clara, y si existió, fue muy deficiente.

El Ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata Silva, asiste a una conferencia de prensa sobre el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio (REUTERS/Karen Toro)

Sobre la información que Noticias Caracol de Colombia reveló sobre los equipos celulares de los seis sospechosos detenidos, quienes habrían intercambiado llamadas con políticos ecuatorianos, Carrillo dijo que esa información “es relevante y necesaria, y debería ser divulgada, pero en la investigación previa no se menciona nada al respecto”. La Policía, en una rueda de prensa ofrecida este domingo, aseguró que recién este lunes, las autoridades explorarían los teléfonos de los detenidos, por lo que calificaron como falsa a la información emitida por la cadena colombiana.

