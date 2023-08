Mauro Vieira, canciller de Brasil, habló sobre la agresión de Rusia a Ucrania: “Estamos en contra de la invasión y a favor de la negociación”

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. Foto: Palacio Itamaraty

(Desde Brasilia). Desde el retorno de Luiz Inacio Lula da Silva al poder a principios de este año, Brasil ha intentado tomar un papel como mediador en el conflicto desatado por Rusia tras su invasión a Ucrania.

Esta posición conciliadora le ha traído críticas al gobierno del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Pero la diplomacia del país sudamericano parece mantenerse firme en su intención de sentar a ambas partes en una mesa de diálogo para lograr el fin de la guerra.

Infobae conversó con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira en el Palacio Itamaraty, sede de la Cancillería y de la diplomacia brasileña, sobre el papel que está jugando el gobierno desde que el PT volvió al poder, no sólo con respecto al conflicto en Ucrania, sino en los distintos escenarios de la agenda política global, en los que el presidente Lula parece tener intenciones de reclamar un espacio más protagónico durante este tercer mandato.

- ¿Por qué el presidente Lula quiere llevar las banderas de la mediación en un conflicto que se está desarrollando lejos de su territorio y poner a dialogar a un país invadido con su propio agresor?

Yo creo que el diálogo es la única solución y creo que deberíamos sentarnos y hablar tal y como el presidente Lula ha sugerido. Hemos condenado la invasión, pero por otra parte hemos dicho desde el comienzo, desde el primer día en el gobierno, el presidente Lula ha dicho que él está en contra de la guerra y que ahora está en contra de la continuación de la guerra. Él ha estado motivando a otros países de todas las formas que puede, de manera bilateral, en foros internacionales y multilaterales, diciendo que tenemos que generar un espacio para la negociación y la conversación. Es hora de que nos sentemos y paremos todo este sufrimiento y todo lo que está pasando, muertes, destrucción a las infraestructuras en ambos lados. Nosotros no queremos ser los protagonistas en esta situación, lo que queremos es levantar nuestra voz.

- ¿Le parece que están dadas las condiciones para que ese diálogo se pueda dar a pesar de que, como usted acaba de reconocer, hay una parte que inició la agresión contra la otra?

Nosotros lo que queremos es un resultado final que es la paz, no importa quién sea el que dé el primer paso y haga algo, nosotros lo aplaudiremos y uniremos nuestras fuerzas y los acompañaremos de alguna manera y los ayudaremos. No tenemos ningún deseo de estar en la línea delantera, sólo queremos llamar la atención del mundo, porque esta es una guerra que está matando personas, causando muchos problemas como la inflación. Por eso lo que queremos en contribuir con la solución.

- El presidente de Chile, durante la Cumbre en Bruselas, fue mucho más tajante con respecto a su posición de lo que está pasando en Ucrania. ¿Hay diferencia en la forma en la que ambos países perciben la solución del conflicto?

Nuestra posición es muy clara, estamos en contra de la invasión y a favor de la negociación. Nosotros tenemos relaciones comerciales muy importantes con Rusia y la Unión Europea, tal vez para Chile es diferente, no estoy seguro de cómo son sus flujos comerciales. Pero lo que el presidente Boric dijo es una posición en términos políticos, tal vez él habló más sobre eso, pero nosotros tenemos la misma posición, ambos estamos en contra de la invasión, tal vez él fue más expresivo, pero no hay ninguna diferencia. Brasil no está a favor de la invasión, Brasil no está en contra de Ucrania, estamos listos para hablar con ambos, como lo hacemos, el presidente Lula ha enviado sus sugerencias a ambos países, a Rusia y a Ucrania y estamos listos para continuar hablando con ambos países. Yo me he reunido con el canciller de Ucrania, me he reunido dos veces con el canciller ruso porque nos vimos en India para el G20 e incluso nos vimos aquí. Con el canciller ucraniano me reuní en Múnich, en el marco del Foro de Seguridad de Múnich y he hablado con él por teléfono al menos una o dos veces. De manera que tenemos canales de comunicación con ambos países y no tenemos ninguna posición contraria a la de Chile, tal vez él habló más abiertamente sobre conceptos políticos, pero nosotros tenemos la misma postura.

El canciller de Brasil, Mauro Vieira. Foto: Palacio Itamaraty

- Se aproxima una reunión del BRICS y hay posiciones divididas sobre si Vladimir Putin, como miembro del bloque, pueda asistir, bien sea de forma presencial o no. En todo caso, ¿se hablará sobre el tema de la guerra?

En las dos reuniones previas, en la de Dinamarca y en la de Arabia Saudita, Rusia no estuvo presente. En la próxima cumbre del BRICS en Sudáfrica, es una ocasión ideal y perfecta para hablar, porque los cinco miembros del bloque tendrán la oportunidad para referirse sobre este tema con el presidente Putin. Algo puede salir de esta reunión y puede ser complementario con todas las iniciativas que ya se han discutido en Dinamarca y Arabia Saudita, Además tendremos nuevas posibilidades e ideas que saldrán de esta reunión y que las discutiremos y tal vez, algo bueno pueda salir. Estoy seguro que el presidente Putin no estará (de manera presencial), pero estará de manera online. Entonces tendremos la ocasión para que los cinco presidentes hablen y discutan.

- La Unión Europea pareciera estar cada vez más compactada en términos del apoyo a Ucrania. ¿Usted cree que la posición que está adoptando Brasil sobre la guerra pueda afectar las negociaciones entre la UE y el Mercosur?

No, no lo creo, nosotros tenemos nuestra posición que es bastante clara, estamos en contra de la guerra y estamos llamando a la paz. Hemos estado discutiendo con la Unión Europea, no desde ahora, sino desde hace más de 22 años este acuerdo entre la UE y el Mercosur y ahora estamos muy cerca de poder sentarnos con la UE y discutir la parte final de este acuerdo.

Luiz Inacio Lula da Silva visitó China y se reunió con Xi Jinping (Ricardo Stuckert/Brazil Presidency/Handout via REUTERS)

- Hay sospechas de que Brasil ha boicoteado el tratado de libre comercio entre Uruguay y China fuera del Mercosur ¿Qué puede decir al respecto, cuál es su posición?

Nosotros somos muy claros en esto, hay un acuerdo, el acuerdo del Mercosur, el primer artículo dice que somos una unión constituida. Entonces tenemos que negociar juntos. Ellos quieren negociar, han comenzado a charlar, han tenido acercamientos, pero no es una negociación. Nosotros podemos negociar con China juntos, los países del Mercosur, como un bloque.

- El presidente Lula ha restablecido las comunicaciones con el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de estar siendo investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué opina usted sobre el abuso a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba?

El presidente Lula, apenas tomó posición en el gobierno me dio instrucciones inmediatamente para reabrir la embajada y los consulados que habían sido clausurados por el gobierno anterior y nosotros queremos seguir conversando (con Venezuela), es un país importante, tenemos una frontera muy grande, tenemos más de 20 mil brasileños viviendo en Venezuela y por supuesto sabemos que tiene enormes reservas de petróleo y gas y es un país muy importante y queremos seguir hablando. Y nosotros hemos venido hablando con ellos sobre el tema de los derechos humanos, no sólo desde ahora, sino desde hace muchos años atrás cuando yo fui el ministro de relaciones exteriores de la presidenta (Dilma) Rousseff y formé parte de las negociaciones cuando se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias de 2015, cuando el gobierno perdió, participamos Brasil, Colombia y Ecuador, como parte de Unasur y viajamos muchas veces para discutir con Maduro y la oposición, nosotros todavía estamos haciendo lo mismo. Hemos tomado parte en este grupo de diálogo (entre el régimen y la oposición) que fue iniciado en México y que se reunió hace tan sólo un mes en Colombia y continuaremos formando parte de estas conversaciones, de estas negociaciones.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, a la derecha, estrecha la mano de su homólogo venezolano Nicolás Maduro antes de su cumbre bilateral en el palacio de Planalto, el lunes 29 de mayo de 2023, en Brasilia. (AP Foto/Gustavo Moreno)

- ¿Pero usted reconoce que hay abusos a los derechos humanos en Venezuela?

Sí, nosotros lo reconocemos, es un tema que tiene que ser discutido, nosotros hemos estado hablando con ellos y con otros países, incluso en Ginebra, con el cónsul de derechos humanos, porque nosotros estamos listos y abiertos para discutir cualquier tema que sea necesario. Especialmente en el caso de Nicaragua nosotros hemos tenido la oportunidad de votar en Ginebra y eso ha dejado en claro nuestra posición, es un tema que nos preocupa. Y por supuesto que con Cuba tenemos relaciones tradicionales, creo que ellos van hacia una situación económica muy compleja pero nosotros incluso estamos trabajando con ellos en relación a la defensa de los derechos humanos, nosotros hablamos con todos ellos sobre estos problemas.

- Argentina está en vísperas de celebrar elecciones presidenciales y las relaciones entre ambos países son muy importantes. ¿Hay algún candidato que apoye o con el que sienta que pueda ser más cómodo trabajar desde la Casa Rosada?

Uno siempre puede tener sus preferencias, pero lo importante es que Argentina y Brasil no pueden vivir separados ni de espaldas uno del otro, quien sea que esté en el poder nosotros lo vamos a apoyar y vamos a mantener el contacto. Lo importante es el interés nacional, siempre es necesario hablar con tus vecinos, nosotros nos mantendremos conversando independientemente del partido que esté en el poder, esa es la forma como debe ser. Nosotros no podemos vivir separados. Brasil y Argentina tenemos economías muy integradas, no podemos derribar esas relaciones importantes.

Seguir leyendo: