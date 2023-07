Durísimo castigo a árbitras chilenas que denunciaron que otra colega era favorecida por una relación amorosa con un ex árbitro poderoso

Cindy Nahuelcoy (en la foto) y Loreto Toloza no sufrieron el castigo máximo de 50 fechas solo por su intachable conducta anterior.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, ANFP, aplicó un durísimo castigo contra las árbitras Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza. Ambas juezas están afectas a 40 fechas sin poder arbitrar, actuar como asistentes, cuarto árbitro ni participar como asesoras del VAR.

Resulta que habían hecho una denuncia anónima en contra del exárbitro Julio Bascuñán, a quien le habían adjudicado una relación amorosa con Leslie Vásquez, otra árbitra.

La denuncia deslizaba que, dada su influencia en la Comisión de Árbitros, Bascuñán hacía encajar las designaciones de Vásquez con las suyas para coincidir en los viajes. También lo acusaban de favorecerla dentro de los cupos de cursos y capacitaciones.

El caso, se supone, se investigó y la ANFP no encontró ningún vicio ni indicios de favoritismo hacia Leslie Vásquez, por lo que el caso terminó en nada.

Resulta que al no haber un desarrollo positivo en la investigación de las denuncias, Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza escribieron un largo correo electrónico con el detalle de la acusación e hicieron un envío masivo que llegó a otros árbitros, asistentes, profesores del Instituto Nacional del Fútbol, ex funcionarios de la ANFP y prensa. Unas 400 personas. Y ahí estuvo el error.

El castigo, durísimo por donde se le mire, está basado en la letra E del artículo 68 del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP que dice que “cualquier acto que pudiese provocar el descrédito, menoscabo o que pudiere afectar la transparencia de la actividad futbolística en su conjunto, o de los personeros que la representan, será sancionado de cuatro a cincuenta juegos de suspensión o de un mes a tres años de inhabilitación, según corresponda”. Si no se les aplicó el máximo castigo fue porque ambas juezas tenían intachable conducta anterior.

Eso sí, la sanción no aplica para el ámbito internacional, por lo que Loreto Toloza puede arbitrar sin problemas en el mundial femenino.

Extraño

En entrevista con el diario El Mercurio, Roberto Tobar, presidente de la comisión de árbitros, dijo “el fallo es contundente, muy claro, y especifica todo lo que ocurrió… queremos trabajar con los árbitros para que esto no se vuelva a repetir; tenemos que hacer hincapié en la responsabilidad que tienen los árbitros al interior de esta institución”, dijo el exárbitro internacional.

Roberto Tobar, exárbitro internacional, hoy preside la Comisión de Árbitros en Chile. Reconoce el mal momento del referato chileno. REUTERS/Diego Vara

Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina, dijo en Las Últimas Noticias, que “no me pronuncio sobre si está bien o mal. No hago ese pronunciamiento, lo que sí me parece que no es concordante con otras situaciones tan serias como esta, donde no se ha aplicado esta cantidad de partidos. Esto es como cortarles la carrera a las árbitras. Me parece muy extraño, no raro, extraño, porque les están cortando la carrera… Me parece muy dura la sanción y por eso extraña”.

Javier Castrilli, expresidente de la Comisión de Árbitros, y quien se fue en medio de un lío judicial con la ANFP, también se expresó con una batería de tuits en contra de la ANFP y su presidente.

“Caso Nahuelcoy – Toloza: es la Justicia Ordinaria el único lugar donde serán escuchadas habida cuenta que Milad volvió a demostrar sus verdaderos colores”.

Mal momento

El arbitraje chileno no pasa por un buen momento, lo reconocer el propio Roberto Tobar. Aparte de lo de las árbitras, también se conoció un castigo contra el árbitro Cristián Garay, quien el pasado domingo arbitró el duelo entre Everton y Unión Española. Ganó el local con un penal muy cuestionable y, para peor, el jugador que lo pateó se resbaló, por lo que la pelota rebotó en el otro pie del delantero. Y, aunque hubo reclamos, no hubo caso de que Garay anulara el cobro.

A Garay le dieron 4 fechas de suspensión.

Según Roberto Tobar, todo esto es por el poco trabajo que se realizó en años anteriores.

Seguir leyendo