Chile busca que sus futbolistas no le hagan propaganda a casas de apuestas en línea

El diputado Hotuiti Teao es uno de los impulsores de la iniciativa.

Diputados de la bancada de la Unión Democrática Independiente (UDI) confirmaron este domingo que el Gobierno le puso urgencia a un proyecto de ley que busca prohibir que los jugadores de fútbol profesional se conviertan en rostros publicitarios de casas de apuestas, a fin de evitar un “evidente conflicto tanto ético como de interés“.

“Estamos hablando de resguardar la transparencia del deporte y de evitar que se normalicen este tipo de prácticas, que a nuestro entender pueden afectar gravemente el desarrollo de esta actividad”, afirmaron los parlamentarios Marco Antonio Sulantay y Hotuiti Teao en una declaración conjunta consignada por CNN Chile.

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“Aquí son dos los aspectos que más nos preocupan: el primero, que los futbolistas son referentes para miles de jóvenes en nuestro país, por lo que su vinculación con casas de apuestas podría transmitir una señal equívoca. Y el segundo, el evidente conflicto de interés que se produce al tratarse de jugadores plenamente activos”, sostuvieron los diputados, quienes además integran la comisión de Deportes de la Cámara Baja.

De acuerdo a los legisladores “resulta particularmente complejo que un jugador que auspicia una de estas plataformas sea, al mismo tiempo, uno de los protagonistas sobre los cuales se están generando miles de apuestas”, puesto que “lo que se genera es una situación de incompatibilidad, que al menos para nosotros y el Gobierno debería ser regulada con claridad”.

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“Lamentablemente, la experiencia internacional ha demostrado que la falta de regulación en este ámbito puede abrir espacios a situaciones tan graves como el amaño de partidos, lo que ha ocurrido en distintos países. Aquí no se está acusando a ningún jugador en particular, pero creemos que es indispensable tomar medidas preventivas, justamente para evitar cualquier riesgo que pueda atentar contra la credibilidad y transparencia de este deporte”, cerraron.

Oposición de acuerdo

Dichas declaraciones fueron refrendadas por diputados de distintas colectividades políticas como Cristian Mella (DC), quien sostuvo que lo importante es que “la Comisión de Deportes siga trabajando y haga una muy buena ley”.

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De la misma opinión fue Cristian Contreras (PDG), quien estuvo de acuerdo con la medida pues “dichos casos podrían derivar en arreglos de partidos que serían muy perjudiciales para el nivel del fútbol chileno, que ya es bajo a nivel nacional e internacional”, remató.

Cabe señalar que varios futbolistas de la llamada “generación dorada” han participado en campañas publicitarias de casas de apuestas en línea, ya sea como embajadores de marca, lanzando sus propias plataformas o a través de patrocinios a sus clubes, entre los que se cuentan Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

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