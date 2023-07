Otro escándalo golpea a Gabriel Boric: insólito robo en el ministerio que conduce el mejor amigo del presidente chileno

Desde la oposición piden la remoción del ministro en "el más breve plazo posible". REUTERS/Rodrigo Garrido

Cerca de la medianoche del miércoles sonó el teléfono de la caseta del guardia de turno del ministerio de Desarrollo Social de Chile.

El guardia se sorprendió, pues al otro lado de la línea estaba el propio ministro Giorgio Jackson con una petición extrañísima. Dijo que había tenido un accidente, que no debían contarle a nadie y le pidió al funcionario reunir 50 computadores portátiles que iría a buscar un sobrino en minutos.

Así de fácil fue como se robaron 23 notebooks desde el interior del ministerio que comanda Jackson, una figura controvertida por la que la oposición viene pidiendo su cabeza desde hace tiempo.

El supuesto sobrino llegó junto a otras tres personas, todas vestidas con un mameluco color y usando mascarillas. Pero luego volvieron para hacer una fumigación en el quinto piso.

Según Juan Barbosa, comandante de Carabineros, “el guardia recibe un segundo llamado por esta persona, quien se identifica nuevamente como el ministro Jackson, y le señala que las mismas personas asistirán al ministerio y efectuarían una fumigación en el quinto piso y retirarían una caja fuerte”. Y así de fácil se llevaron la caja fuerte.

Dentro de la caja fuerte solo habría documentos del ministerio. De acuerdo a un informe del diario La Tercera, dentro del baúl habría boletas de licitaciones y contratos de la cartera.

Lo más sospechoso es que Cristian Araos, el abogado de la empresa HM Seguridad, la que tiene la concesión de guardias dentro del edificio ministerial, asegura que el guardia que visó todo tuvo una videollamada que duró cerca de 40 minutos con alguien que se hizo pasar por Giorgio Jackson. “Es un guardia que no se maneja mucho en redes sociales”, explicó.

Cuento del tío

Tras revisar las cámaras de seguridad dentro y fuera del ministerio, los investigadores detectaron que el vehículo en que se llevaron los equipos hacía viajes para una aplicación de transportes, lo que permitió rastrear y determinar que los computadores se habrían entregado en un domicilio de la comuna de Renca, al norte de Santiago, a Elena Rojas Crespo, de 60 años, una mujer con antecedentes por robo e infracción a la ley de drogas.

Ella fue detenida horas más tarde y los computadores encontrados dentro de un carro de supermercado. Al parecer están intactos.

La caja fuerte aún no aparece. Sin embargo, esta mañana se detuvo a un segundo implicado. Se llama Miguel Ángel Apablaza Suárez, de 24 años, quien es nieto de la mujer detenida. Eso sí, Apablaza está preso en la cárcel de Puente Alto, desde donde habría hecho la llamada. Estaría preso por delitos similares.

Ambos serán formalizados durante esta jornada.

Los 23 computadores sustraídos fueron encontrados intactos enmascaramiento la comuna de Renca.

“Red de sinvergüenzas”

El sospechoso robo, por supuesto, ha tenido repercusiones políticas y los dardos apuntan hacia la cabeza del ministro Jackson, quien temprano salió a condenar el robo y a anunciar una querella por suplantación de identidad.

A través de una carta enviada al presidente Gabriel Boric, que sigue de gira por Europa, el partido de derecha UDI pidió la remoción del ministro. “Abstrayéndose de la amistad que mantiene con él, decida remover en el más breve plazo posible, idealmente dentro de las siguientes 48 horas, al Sr. Giorgio Jackson Drago, sin importar que aún no exista un sucesor para el cargo ni que actualmente usted se encuentre de gira en el extranjero”, dice la misiva.

En un primer momento, desde la oposición surgieron voces que apuntaron que el supuesto robo obedecía a un intento por esconder documentos del ministerio en plena investigación del caso Convenios, la entrega de fondos a distintas ONG que se destapó por la implicancia de militantes de Revolución Democrática, el partido fundado por Giorgio Jackson.

Más tarde, Camila Vallejo, vocera de Gobierno, dijo que no habría contestación a esa carta por ser “calumniosa, injuriosa e infame. Los hechos fueron apresuradamente, inescrupulosamente utilizados por un sector de la oposición para imputarle un delito a un ministro de Estado”.

Todo esto también ha generado críticas desde la misma coalición de gobierno. Fidel Espinoza, senador socialista, tuvo un áspero intercambio por Twitter con el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social.

“Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor… Renuncia, Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedo a tus amenazas que ya me has hecho llegar”, escribió Espinoza.

“El hambre por figurar lo tiene absolutamente descompensado, senador. Acusaciones así de graves necesitan más pruebas que su puro ego. Sea responsable, cuide sus palabras y, si tiene evidencia que sustenten sus dichos, entréguela, como obliga la ley”.

De todas formas, la permanencia de Giorgio Jackson en el gabinete pende de un hilo.

