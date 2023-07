Preso político y trato inhumano: así está Luis Fernando Camacho tras casi siete de meses de prisión en Bolivia

Luis Fernando Camacho en la audiencia de este miércoles (Captura)

El gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho —preso desde hace casi siete meses—, compareció este miércoles en una audiencia virtual por el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos suscitados en la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, acusado de fraude electoral.

Lo que llamó la atención fue el aspecto que presentó el político opositor, bastante diferente del que había mostrado la última vez que apareció en una audiencia. “Lo vemos muy deteriorado y estamos todos muy preocupados”, expresó a Infobae su abogado, Martín Camacho.

El gobernador, quien está recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro desde fines del año pasado, recibe tratamiento desde hace varios años por la enfermedad de base que padece, el síndrome Churg-Strauss. Este problema le resta la capacidad de generar defensas y, por eso, tiene que recibir inmunoglobulinas cada 21 días.

“Mentalmente está muy fuerte. Es una persona increíble en su fuerza, en su agilidad mental, en su inteligencia. Sumamente firme en sus convicciones. Tiene además una fe inquebrantable y eso yo creo que es lo que lo hace soportar estoicamente todo lo que está sucediendo desde su secuestro”, manifestó a este medio el letrado.

Camacho recibe tratamiento desde hace varios años por la enfermedad de base que padece, el síndrome Churg-Strauss (La foto es de una audiencia del 26 de abril)

Y siguió: “Nosotros hemos pedido como defensa que se le haga una evaluación por médicos especialistas pero en una clínica que tenga los equipos necesarios, que tenga además los instrumentos para poder realizar las evaluaciones, tanto de su sistema inmunológico y cardiológico como en el tema nutrición porque eso no se puede hacer en Chonchocoro. En el penal no hay esa capacidad, no hay especialistas. Además, lo hemos pedido, sin miedo a equivocarme, más de una docena de veces; y siempre se nos ha negado. Nos han dicho que nosotros llevemos a los especialistas y hemos llevado dos o tres veces a los especialistas; y cuando han estado allá, nos han negado el acceso”.

Preguntado sobre el estado de salud del gobernador, su abogado indicó: “No tenemos una certeza. No se queja, no tiene molestias, es un hombre muy firme pero a vista de los que estamos cercanos a él, yo que lo veo una vez a la semana y además en las audiencias, pues es notable el deterioro físico que tiene. Es increíblemente notable y es exponencial. Además, cada vez está más delgado. No sube de peso. Solamente desciende en su peso corporal”.

Martín Camacho enfatizó en que reclamó muchas veces que puedan ingresar nutricionistas pero no los dejan pasar. “Lo que hemos insistido y vamos a seguir insistiendo es que se pueda trasladar a Luis Fernando, con un escolta evidentemente, a un centro médico para que se le puedan hacer los análisis porque tampoco podemos de buenas a primeras darle una dieta o algo sin saber cuál es el verdadero estado de su corazón, de su sistema inmunológico, la presión alta y un montón de situaciones o de dolores y problemas físicos que viene teniendo”, detalló.

Por último, insistió en que lo ve muy deteriorado. “Estamos todos muy preocupados. Sin embargo, no tenemos una certeza. No podría decirte yo si está bien o está muy mal. Solamente lo veo a mi amigo, a mi defendido, muy deteriorado y eso me preocupa de sobremanera. Estamos agotando todas las vías para que se pueda verificar su estado de salud pero no tenemos respuesta alguna”, concluyó.

Luis Fernando Camacho en un acto con simpatizantes el 1 de octubre de 2020 (REUTERS/David Mercado/Archivo)

Quién es Luis Fernando Camacho

Luis Fernando Camacho fue el líder de la rebelión boliviana que denunció fraude en los comicios de 2019 en los que venció el ex presidente Evo Morales. Este abogado con maestría en derecho tributario en la Universitat de Barcelona ganó notoriedad como presidente del Comité Pro-Santa Cruz, un conglomerado de entidades empresariales, vecinales y laborales de la región más rica de Bolivia.

Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, convocó a las primeras protestas para denunciar fraude en las urnas. Las manifestaciones comenzaron en Santa Cruz pero se extendieron rápidamente a otras ciudades del país, incluida La Paz.

La noche del 4 de noviembre, mientras las protestas iban en aumento, Camacho voló de Santa Cruz a La Paz para forzar a Morales a firmar una carta de renuncia que él mismo había redactado. Sin embargo, tuvo que regresar a su bastión, impedido de salir del aeropuerto por la presencia de manifestantes oficialistas.

Camacho se convirtió en el rostro más visible de la oposición a Morales tras los comicios de 2019, aunque no había sido candidato a la Presidencia. Aliados suyos integraron el gabinete de la ex jefa de Estado interina Jeanine Áñez, entre ellos Jerjes Justiniano, en el influyente cargo de ministro de la Presidencia. Sin embargo, la mandataria lo apartó tres semanas después.

Protestas en Santa Cruz tras la detención de Camacho (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

Justiniano había sido clave para alcanzar acuerdos de pacificación con sindicatos de campesinos y obreros leales a Morales, y para concertar una ley con los parlamentarios de izquierda que controlaban el Congreso para convocar a nuevas elecciones generales en 2020.

Al poco tiempo, la ruptura entre Camacho y Áñez quedó sellada cuando ambos lanzaron sus candidaturas para las elecciones de 2020. Ella luego la retiró por carecer de opciones de triunfo.

En esos comicios, el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, se alzó con la victoria con el 55,11 % de los votos. En segundo lugar, terminó Carlos Mesa, con el 28,83 %; y tercero, Camacho, con el 14,00 %.

Luis Camacho es gobernador del Departamento de Santa Cruz desde el 3 de mayo de 2021.

