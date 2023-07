Persecución en Bolivia: la Justicia congeló las cuentas bancarias de la hermana de Luis Fernando Camacho

Luis Fernando Camacho (REUTERS/David Mercado/Archivo)

La Justicia de Bolivia congeló las cuentas bancarias y ordenó anotar los bienes de Rosa Camacho, hermana del líder opositor encarcelado Luis Fernando Camacho, en el marco de la investigación por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Además, la Fiscalía de La Paz solicitó las mismas medidas contra el padre del político, José Luis Camacho Parada, pero hasta el momento la medida sólo se cumplió para Rosa, confirmó a Infobae el abogado del gobernador de Santa Cruz, Martín Camacho.

“El pedido para congelar a todos los denunciados está hecho. Por ahora sólo se cumplió para Rosa (Camacho)”, señaló el letrado a este medio; al tiempo que brindó detalles de la causa. “En abril del presente año, el Ministerio Público abrió de oficio una nueva investigación en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, esta vez por la supuesta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas”, recordó.

La familia de Luis Fernando Camacho en una marcha en Santa Cruz que pidió la libertad del opositor (@LuisFerCamachoV/Archivo)

Y siguió: “Esta investigación se inicia con una prueba que ya ha sido utilizada en otro proceso, en el caso Golpe I, en el que ya se imputó a Luis Fernando Camacho y al general Gonzalo Terceros por supuestos delitos de seducción de tropas y cohecho. Este error en el procedimiento, al utilizar pruebas de una investigación para aperturar otras causas o para imputar indiscriminadamente por un delito y luego por otro, constituye un defecto absoluto porque estaríamos ante un proceso que no ha sido legalmente promovido”.

Luego denunció que se involucra a familiares del político opositor. “Por otro lado, en esta oportunidad, el Ministerio Público pretende ir más lejos aún, involucrando como denunciados al padre y a la hermana del gobernador Camacho por haber realizado unos depósitos con dineros propios del padre a Luis Fernando en el año 2019″, indicó.

“Desconociendo de manera arbitraria más de 40 años de trayectoria empresarial de un hombre intachable, como es el doctor José Luis Camacho Parada. Ha sido presidente de la Federación de Empresarios Cruceños, presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia, presidente de la Cámara de Industria y Comercio, presidente del Comité Pro Santa Cruz; además de cónsul, sin contar otras tantas distinciones”, sostuvo.

Luis Fernando Camacho en la audiencia del pasado 26 de abril

“Camacho Parada es un hombre al que los empresarios bolivianos y el país le deben mucho; y el origen de su economía no es desconocido para el gobierno. Sus empresas son fiscalizadas no sólo por Impuestos Nacionales, si no también por la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) y la APS (Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros). Sin embargo, hoy pretenden enlodar su nombre sólo para perjudicar aún más a su hijo, el gobernador Luis Fernando Camacho”, denunció.

Preguntado por las últimas novedades de la causa, Martín Camacho señaló: “En este nuevo e ilegal proceso de la fiscal Portocarrero de La Paz, ha requerido el congelamiento de cuentas y anotación de bienes de todos los denunciados, que son siete personas en total; pero tenemos conocimiento que sólo se ha efectuado para tres de ellas, entre esas la hermana del gobernador”.

“Todos los denunciados ya se presentaron de manera voluntaria a declarar en Santa Cruz el viernes. Y ayer, de manera voluntaria también, el gobernador Camacho pidió que se tome su declaración desde su lugar de ilegal privación de libertad, en la cárcel de San Pedro de Chonchocoro”, concluyó.

