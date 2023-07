Boca cosida: la impactante protesta contra el régimen cubano del artista y disidente Maykel Castillo “El Osorbo”

Maykel Castillo "El Osorbo" se cosió la boca en prisión (Instagram Maykel Castillo)

El artista y disidente cubano Maykel Castillo “El Osorbo”, condenado a nueve años de prisión, se cosió la boca la semana pasada en señal de protesta por malos tratos recibidos en prisión, según confirmaron este martes a la agencia de noticias EFE fuentes cercanas al opositor.

El coautor de la canción “Patria y vida” -himno de las protestas antigubernamentales de julio de 2021 y ganadora de dos Latin Grammy- se suturó los labios el pasado miércoles. Una enfermera le retiró el hilo al día siguiente, según detallaron las mismas fuentes.

De igual forma, alertaron de que el disidente fue enviado a una celda de castigo tras difundir material gráfico de su protesta.

No es la primera vez que Castillo se cose la boca para manifestarse en contra de la dictadura cubana dado que también lo hizo en agosto de 2020.

Foto reciente de Maykel Castillo "El Osorbo" en prisión (Instagram Maykel Castillo)

El artista El Funky publicó en su cuenta de Instagram, de forma conjunta con la cuenta de Osorbo, la foto de Maykel con los labios cosidos y escribió: “Vamos a estar haciendo una vigilia por la libertad de todos los presos políticos y por Maykel y Luisma que están plantados”. La misma se realizó hace 72 en Florida, Estados Unidos.

Luego citó al propio Osorbo: “Mientras la injusticia choca no pienso cruzar mis brazos, tampoco cerrar mi boca, me la coso en todo caso”.

En junio del año pasado, los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y “El Osorbo” fueron condenados a cinco y nueve años de prisión, respectivamente.

Patria y Vida - Yotuel , Gente de Zona, Decemer Bueno, Maykel Osorbo , El Funky

Otero Alcántara y Castillo Pérez fueron sancionados por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, en el primer caso; y de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires, en el caso de “El Osorbo”.

El proceso no estuvo ligado a las protestas antigubernamentales de 2021, si no a unos hechos ocurridos el 4 de abril de 2021. Ese día, según la Fiscalía, Castillo tuvo un encontronazo con unos agentes, aparentemente causado porque su acompañante no llevaba mascarilla.

Según difundieron en redes varios activistas, Castillo terminó su declaración durante el juicio diciendo a la magistrada: “Espero que la sentencia que decida usted, señora jueza, sea la de su conciencia”.

(Con información de EFE)

