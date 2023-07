“Pensé que me llevaban a un médano”: argentinos agredieron a un vecino de Punta del Este al que acusaban de un robo

Un vecino de Ocean Park terminó detenido en la comisaría de Piriápolis tras haber sido agredido por un grupo de argentinos. EFE/Raúl Martínez

(Desde Montevideo, Uruguay) - Después de vender unos morrones en conserva, Gabriel Pérez (46) pasó por su casa, levantó una garrafa de gas de tres kilos y siguió en su bicicleta por Ocean Park, un barrio cercano a Punta del Este, en Uruguay. Pero en un momento no pudo avanzar más: una camioneta, con matrícula argentina y manejada por una mujer, se estacionó delante de él. Otro vehículo se ubicó detrás. Pérez quedó sin salida.

Tres hombres se bajaron de las camionetas y le empezaron a pegar. Le pedían que dijera dónde estaba lo que había robado, que diga nombres, que querían saber quién había sido. “Tengo una hija, por favor no me maten”, les respondía Pérez, según contó en FM Gente de Maldonado este lunes.

Se sentía ahogado y les intentaba decir a los hombres que lo agarraban que no tenía nada que ver con ningún robo. Le pusieron –según su testimonio– la boca contra un suelo que, como había llovido la noche anterior, tenía barro. A los cinco minutos, lo subieron a una de las camionetas y lo trasladaron a un destacamento policial cercano, en Sauce de Portezuelo. Luego lo llevaron a la comisaría de Piriápolis, que queda a unos 20 kilómetros.

Pérez no tenía idea adónde lo llevaban. En la camioneta vio dos machetes y unas piolas y se imaginó lo peor: “Pensé que me iban a llevar a un médano y me iban a decapitar”, contó. Le seguían pegando, “habían perdido la cordura”.

Gabriel Pérez fue agredido por un grupo de argentinos que lo acusaba de un robo (@emepege)

“Acá trajimos otro más”, dijo uno de los hombres cuando llegaron a la seccional policial. Pérez era el tercero en el día que los argentinos habían “cazado”. Lesionado, mojado y sucio, esperó cuatro horas en un calabozo en la comisaría de Piriápolis, hasta que pudo volver a su casa.

Los vecinos y la denuncia.

Pérez vive hace unos 12 años en Ocean Park y conocía a la mayoría del grupo que lo agredió. Contó que viven hace unos tres años en la zona, que uno de los hombres alquila en el lugar. “Me conocen. Otras veces les he vendido plantas, como a todos los vecinos. Saben que no soy un delincuente”, sostuvo.

La agresión ocurrió el jueves y el sábado Pérez fue hasta una seccional policial a hacer la denuncia. Los vecinos de la zona redactaron un comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación y consternación” por el hecho.

“Fue víctima de un terrible ataque perpetrado por una banda de delincuentes neonazis en nuestra comunidad de Ocean Park, en Maldonado”, dice el texto que difundió el diario Correo de Punta del Este. Sostienen que Pérez es un “hombre humilde y trabajador, que se dedica a vender plantas en una bicicleta vieja”.

“El incidente en cuestión tuvo lugar cuando Gabriel fue abordado por una banda de delincuentes neonazis, quienes lo sometieron a una tortura física y psicológica extremadamente cruel. Además de sufrir esas terribles vejaciones, fue obligado a autoinculparse de robos que no cometió”, dice en el comunicado.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Ocean Park, Carlos Santo, descartó que los responsables del ataque sean “neonazis”, según El Observador.

Ricardo Soruhet, uno de los vecinos de la zona, dijo a La Diaria que los agresores son personas que “sufrieron robos, pero decidieron hacer justicia por mano propia y salen a cazar supuestos ladrones”.

Se trata de “argentinos nuevos en el barrio”, aunque son conocidos porque integran el grupo de WhatsApp sobre “seguridad barrial”. “Hace tres semanas, cuando los robaron, anunciaron en el grupo que tenían información sobre los presuntos ladrones y que saldrían a buscarlos”, contó este vecino.

Los vecinos sostienen que Pérez fue liberado porque los policías comunitarios de la zona lo conocen y saben de “su buen carácter”. “Es inadmisible que alguien que ha sido víctima termine siendo tratado como un criminal”, aseguraron.

La Fiscalía citará a los cuatro argentinos a declarar, según informó Correo de Punta del Este.

