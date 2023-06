Chile: una madre fue citada al colegio porque su hijo era agresivo y terminó golpeando a la directora y la profesora

El alumno de séptimo básico había agredido verbalmente a su profesora. EFE/ Paco Santamaria/Archivo

La municipalidad de San Felipe, ciudad ubicada en Región de Valparaíso en Chile, anunció la presentación de una querella criminal en contra de una madre de séptimo básico de la escuela José Manso de Velasco.

Resulta que el viernes pasado, la madre del muchacho fue citada al establecimiento para sostener una conversación con la directora y la profesora encargada de convivencia escolar porque el pupilo había mostrado conductas agresivas con uno de sus compañeros y su profesora.

El problema es que la apoderada, apenas empezaba el encuentro, agredió a la directora del recinto, Érika Leiva, y a la educadora, causándoles lesiones leves. Ambas llegaron hasta el hospital San Camilo para constatar lesiones. Además, ambas profesionales denunciaron la situación ante Carabineros.

La alcaldesa de San Felipe, la exministra de Salud Carmen Castillo, y la directora del Departamento de Administración Municipal (DAEM) de la ciudad, Natalia Leiva, visitaron el establecimiento para solidarizar con las profesionales agredidas y también la comunidad de la escuela.

“Es preocupante y como municipio nos vamos a aceptar jamás ningún tipo de agresión hacia nadie, y consideramos que esto que está viviendo la directora y otra funcionaria que fueron agredidas no puede quedar impune. Para nosotros es importante el respeto mutuo, lo que no podemos perder bajo ningún punto de vista”, dijo la edil, quien agregó que la acción judicial se justifica “para que no se repitan situaciones similares”.

Natalia Leiva ahondó en la situación de que produjo el desencuentro. “El estudiante estaba bastante descompensado, agredió verbalmente a la profesora de su nivel y desde ahí se produce una situación bastante compleja. Llega la apoderada bastante agresiva y agrede físicamente a las dos funcionarias”, afirmó.

La gravedad de los hechos, agregó Leiva, han hecho activar los protocolos de la Ley Aula Segura, lo que, tras una investigación, podría terminar en la expulsión del alumno.

En Quilpué, otra madre del colegio Nuevo Horizonte las emprendió contra la directora del establecimiento.

Devolución de útiles

Por alguna razón, las agresiones a profesores de establecimientos educacionales se han vuelto comunes en Chile.

En Quilpué, ciudad que también pertenece a la Región de Valparaíso, se produjo otro episodio de agresión contra educadores.

Sucedió en el colegio Nuevo Horizonte, donde la madre de una exalumna de primero básico se acercó al establecimiento a pedir la devolución de los útiles escolares entregados a principio del año escolar.

Como no recibió la totalidad de los mismos, habiendo transcurrido la mitad del año escolar, la apoderada en cuestión llegó hasta el comedor del colegio para encarar a la directora, Olga Tapia, quien se encontraba almorzando a esa hora. Según contó la directora, la mujer le tiró el pelo, azotó contra una silla y posteriormente le dio varias patadas en el rostro.

El violento episodio también terminó en una querella que el Juzgado de Garantía ya ha declarado como admisible.

