Brasil defiende su postura de suavizar críticas a Nicaragua: “Para que haya diálogo no hay que pelear porque cerramos la puerta”

La vicecanciller de Brasil, María Laura da Rocha lideró la misión del gobierno de Lula Da Silva en Washington durante la Asamblea General de la OEA. Foto de archivo. (Ricardo Stuckert/PR)

(Washington, Estados Unidos). Luego de las gestiones de Brasil que lograron suavizar la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las violaciones a los derechos humanos y la falta de democracia en Nicaragua, la Asamblea General de la organización aprobó el viernes a la noche una declaración que cuestiona a la dictadura de Daniel Ortega pero llama al diálogo.

La vicecanciller de Brasil, María Laura da Rocha, defendió en entrevista con Infobae la postura de su país. Dijo que el gobierno de Lula Da Silva lo que quiere es promover el diálogo para que la situación cambie y que Brasil está abierto a colaborar. Se negó a calificar si lo que existe en ese país es una democracia o no.

A diferencia de otros países de la región gobernados por la izquierda como México, Bolivia y en cierto punto Argentina, que cuestionan a la organización, Brasil defiende el valor de la OEA y apoyó el aumento de presupuesto aprobado esta semana, luego de años de estancamiento en el dinero que los países aportaban a la organización.

Da Rocha dijo que para Brasil “la OEA es importante”.

Lo siguiente es un resumen del diálogo de la secretaria general de Itamaraty con Infobae en Washington, durante la Asamblea General de la OEA.

AME8145. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2023.- Fotografía general de un foro sobre la democracia y derechos humanos, durante el dialogo con los Jefes de Delegación de los observadores permanentes en el marco del 53ava Asamblea General de la OEA, hoy en Washington (EE.UU). EFE/Lenin Nolly.

¿Brasil queda conforme con la resolución que emitió la Asamblea General de la OEA sobre Nicaragua?

Sí, sí. El texto es un texto de consenso. Claramente estamos todos de acuerdo y es muy bueno, ya que sí hay una idea común la que está ahí.

La consulto porque en el primer borrador de la resolución Brasil hizo algunos reparos y muchos nicaragüenses levantaron la voz porque se le ponían algunos condicionales a las violaciones a los derechos humanos

Los borradores son siempre textos en los que se va buscando que todos se sientan confortables. En los borradores tenemos siempre revisión uno, dos, tres cuatro. En este caso no se cuánto es ¿50?. No se puede tomar el primer borrador. En una negociación de texto no es más más que buscar una fórmula de decir lo que puede representar a todos los que están involucrados. Comprendemos las preocupaciones pero hay que esperar.

Se lo pregunto porque Brasil pidió en su texto cambiar una palabra clave que generó polémica. Me refiero a la discusión de si se le pide a Nicaragua un “retorno” a la democracia a un “fortalecimiento” como planteaba Brasil. ¿Para el gobierno de Brasil lo que hay en Nicaragua es una democracia? ¿O es una dictadura?

Brasil no tiene el hábito de definir los problemas, las situaciones de los otros países. A veces no conseguimos decir lo que tenemos nosotros (risas). Pero hablando seriamente, tenemos esta obligación constitucional de no entrar en la vida de los otros países. La no injerencia está en nuestra Constitución. Brasil va a buscar su acción internacional sin injerencia, respetando la autodeterminación de los pueblos. Nosotros tenemos que respetar nuestra Constitución. Esa es nuestra posición. Nosotros pretendemos buscar ayudar con el diálogo para resolver problemas que tenemos todos, más o menos graves. Pero tenemos que buscar una solución con el diálogo. Nosotros creemos en esto y buscaremos forzar el diálogo siempre que se presenta una situación.

La secretaria general de Relaciones Exteriores de Brasil, Maria Laura da Rocha durante la Asamblea General de la OEA que se realizó entre el 21 y el 23 de junio en Washington, Estados Unidos. FOTO: OEA

¿Esta postura de Brasil es para no dinamitar más los puentes y que pueda existir diálogo? ¿Existe un diálogo hoy entre los gobiernos de Brasil y Nicaragua?

Nosotros esperamos y confiamos siempre que el diálogo es posible. Y para que haya diálogo no hay que pelear, porque cerramos la puerta del diálogo. Nosotros pensamos que podemos siempre ayudar con el diálogo con todos los que están pasando por momentos difíciles. Esta es la posición del gobierno del presidente Lula, que es un hombre que viene del diálogo. Antes de entrar en política era un negociador de la parte de los trabajadores, con los patrones. Sabía que para dialogar se necesita escuchar a las dos partes.

Y en este caso concreto, ¿hay algún diálogo? Porque desde la comunidad internacional se habla de un aislamiento de gobierno de Nicaragua. ¿Con el cambio de gobierno en Brasil se empezó a abrir la puerta hacia un diálogo concreto?

Ahora hay un gobierno que quiere dialogar, que cree en el diálogo. Esperamos que las otras partes que buscan o que quieren ayuda para buscar soluciones estén abiertos. Dejamos siempre abierta esta posibilidad. Tenemos nuestra embajada, que está funcionando normalmente.

Recién el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordaba ante la asamblea que Nicaragua está en desacato y hacía un llamamiento a los países a que ayuden a la corte a reencauzar la situación ¿Brasil piensa ayudar en ese en ese aspecto?

Siempre es importante que los países estén dentro de las instituciones. Si se van, la organización queda más flaca.

La vicecanciller de Brasil María Laura da Rocha dijo que su país apoya a la OEA (FAO/Roberto Cenciarelli)

¿Lo mismo corre para los otros países que no están (Venezuela y Cuba)?

Para todos los de la región. El ideal es que sea la organización de los Estados Americanos y no la organización de algunos estados americanos.

¿Se está trabajando o se va a trabajar para reincorporarlos?

De nuestro punto de vista es necesario que todos regresen. Cuando alguien se va se pierde un país y un pueblo. No es se va a un gobierno que a uno le gusta o que no le gusta. Es la población la que no puede recibir las ventajas y las ayudas que tiene una organización internacional multilateral.

¿Brasil con el nuevo gobierno le quiere dar un impulso distinto a la OEA? ¿Qué visión tiene de la organización?

Brasil cree mucho en esta organización. Está desde el inicio y cree que es importante profundizar las relaciones con los países y reforzar todos los medios que tiene la organización jurídicos y de cooperación, porque son muy importantes para el desarrollo de los países. Es necesario reforzar la organización, para Brasil el multilateralismo es muy importante.

Hay voces en la región que cuestionan a la OEA, pero no se ve a Brasil entre ellos y su gobierno respaldó un aumento presupuestal. ¿Brasil quiere que la OEA sea más fuerte?

Sí, sí, claro. Es importante para nosotros. El multilateralismo es fundamental y las relaciones internacionales. No creemos que pequeños grupos o partes unilaterales puedan resolver los problemas de la humanidad. Estamos todos muy integrados, sobre todo en nuestra región. La región es una prioridad para el gobierno del presidente Lula y profundizar las relaciones con los países vecinos de la nuestra región es muy importante y para eso la OEA es fundamental.

El Secretario de Estado de los EE. UU., Antony Blinken, con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols en la sede de la OEA en Washington, EE. UU. Junio 23, 2023. REUTERS/Jonathan Ernst

¿Qué visión tiene el gobierno de Brasil de la gestión del secretario general Luis Almagro?

Lo conocemos ya de tanto tiempo de cuando era ministro (de Relaciones Exteriores de Uruguay). No tenemos ningún problema con el secretario general, lo conocemos muy bien, es muy simpático.

¿Hay diálogo con él?

Sí, siempre. No tenemos ningún problema con él. Los temas que fueron resueltos, quedaron resueltos.

