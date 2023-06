Controversia en Chile por los dichos de Sebastián Piñera: “El gobierno de Allende no respetó los principios de la democracia”

Las declaraciones de Sebastián Piñera encendieron los ánimos en sectores del oficialismo

Faltando tres meses para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile, todo parece indicar que el asunto seguirá siendo motivo de división.

En una entrevista concedida al diario El Mercurio, Sebastián Piñera, ex Presidente de Chile, aseguró que “Salvador Allende tuvo una carrera política dentro de las reglas de la democracia. Cuando fue parlamentario, presidente del Senado, ministro. Pero creo que el gobierno de Allende no respetó los principios de la democracia y así lo dijeron los organismos de la época”.

Además, Piñera relativizó lo acontecido durante la dictadura de Augusto Pinochet: “Hay un área oscura, la de los atropellos a los derechos humanos que fueron absolutamente inaceptables, y hay un área luminosa, que fueron las modernizaciones. Pero sumando y restando, nada justifica las violaciones a los DDHH, y no hay mejor sistema político que conozcamos que la democracia”.

Por supuesto, estas declaraciones encendieron los ánimos desde la izquierda, quienes salieron al paso de lo dicho por Piñera.

Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta y ex precandidato presidencial, aseguró que Piñera “no solo ha liderado el peor gobierno de la historia de Chile. Ahora justifica el Golpe de Estado que trajo consigo el horror de la dictadura, pero que, sin embargo, a él le permitió enriquecerse y eludir la justicia”.

El senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, reaccionó en su cuenta en Twitter: “Que temerarias las declaraciones de Piñera. Allende nunca le declaró la guerra a su pueblo ni mandó a reprimir las protestas sociales violando gravemente los derechos humanos”.

El senador Luciano Cruz-Coke dijo en El Mercurio que “resulta indiscutible que en el periodo citado se hayan irrespetado los principios de la democracia. Es una aseveración absolutamente apegada a la historia de Chile. Tanto la Corte Suprema como la Contraloría y la Cámara de Diputados de la época señalaron que el gobierno de Allende había traspasado los límites y se había colocado al margen de la Constitución”.

Beatriz Hacia, presidenta del nuevo Consejo Constitucional, evitó referirse a la dictadura, aduciendo que nació en el año 1992 (REUTERS/Ivan Alvarado)

Estadista

Con el fantasma de Pinochet rondando como alma en pena, la nueva presidenta del Consejo Constituyente, Beatriz Hevia, del Partido Republicano, evitó referirse al dictador. Entrevistada en TVN, Hevia le hizo el quite a referirse a su figura de todos los modos posibles. “Mi rol hoy día es mirar hacia el futuro, yo nací el año 92, creo que referirme a hechos que no viví, que no conozco en detalle, más allá de lo que uno puede conocer y aprender leyendo o conversando con distintas personas, no tiene sentido”, afirmó.

También dijo que su rol en el nuevo proceso debe ser el de generar puntos de encuentro. “Si partimos desde temas que sabemos que pueden generar ruido o dividir a los chilenos, es un error. A lo mejor el 18 de diciembre podemos conversar estos puntos, hoy día sería irresponsable de mi parte y con el rol que creo que debo cumplir”, añadió.

No está de más recordar que el consejero más votado para integrar este nuevo Consejo, Luis Silva, también del Partido Republicano, en una entrevista se reconoció como admirador de Pinochet “por el hecho de que fue un estadista”.

