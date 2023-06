Crece la tensión en Bolivia tras el escándalo narco: Evo Morales acusó al gobierno de Luis Arce de tener un plan para destrozarlo

Cada vez es más grande la fractura en el MAS entre Evo Morales y Luis Arce (REUTERS/Agustín Marcarian)

La tensión en el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia no cede. Evo Morales denunció este domingo que el Gobierno del presidente Luis Arce tiene un plan para destrozarlo con algún “montaje” o “demanda” por denunciar “protección al narcotráfico” y “corrupción” en la actual gestión.

“Quiero alertar al pueblo boliviano que el Gobierno tiene un plan para destrozar a Evo, repito nuevamente, la misma gente que trabaja con el Gobierno (...) no sabían con qué, será montaje, será demanda, un atentado, no sé”, manifestó el ex jefe de Estado a un programa en la radio local Kawsachun Coca.

Asimismo, Morales escribió en su cuenta de Twitter que “por denunciar” la “protección al narcotráfico y corrupción” que perjudican la gestión de Arce “nos persiguen, amenazan y atacan con mentiras”.

“Que el pueblo boliviano sepa que la derecha interna ha planificado ejecutar en junio su plan negro para defenestrar a Evo”, escribió el ex presidente boliviano.

Lamentó que ahora esté un “Gobierno que llegó al poder con la sigla del MAS” y que haya “citaciones, investigaciones y persecuciones”.

El ex mandatario cuestionó “¿Qué más inventarán?”, ya que a su juicio ya intentaron acusarlo de “financiamiento del narcotráfico”, quisieron involucrarlo en el “escándalo” del banco Fassil que su interventor falleció al caer de un edificio y que ahora fallan con “sus operativos distractivos en el trópico” de la central Cochabamba, “mientras la droga salía” por la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) hacia España.

La semana pasada las autoridades españolas reportaron que en febrero intervinieron 12 bultos con 478 kilos de cocaína en un vuelo que llegó desde Bolivia hasta el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y que es uno de los mayores cargamentos de droga en los últimos años. El decomiso se produjo el 11 de febrero pero no se supo de él públicamente en Bolivia hasta la difusión de ese boletín.

Detuvieron a dos empleados de Boliviana de Aviación por estar implicados en el envío de 478 kilos de cocaína a España

El caso está siendo investigado en Bolivia y ya hay al menos ocho personas en detención preventiva mientras se realiza la indagación.

Este domingo el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene previsto un ampliado que se realizará en La Paz, en medio de la división de ese partido, unos a favor de Morales y otros apoyan al presidente Arce.

La oposición criticó al gobierno por demorar cuatro meses en iniciar la investigación luego de que el jefe de la fuerza policial antidrogas, coronel José Illanes, dijera que conocía el caso desde febrero, lo que fue desmentido por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Entre los arrestados hay dos estibadores de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), el jefe de inteligencia policial del aeropuerto de Santa Cruz -en el oriente del país- y dos empleados de un servicio de envíos, informó Del Castillo. También fueron destituidos el jefe regional de BoA y un funcionario del servicio aeroportuario, mientras que el personal policial antidrogas ha sido relevado.

Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína después de Colombia y Perú. Las autoridades niegan que en el país operen grandes cárteles y atribuyen el tráfico a “emisarios”, pero son frecuentes los ajustes de cuentas y los arrestos de miembros del Comando Vermelho y el PCC, las dos organizaciones criminales más peligrosas de Brasil y que tienen ramificaciones en territorio boliviano.

En Bolivia es legal el cultivo de hasta 22.000 hectáreas de coca para consumo tradicional, pero según estimaciones de organizaciones internacionales la superficie cultivada bordea las 30.000 hectáreas. El país también es la ruta de tránsito de la cocaína peruana hacia Brasil, de acuerdo con las autoridades.

Con información de EFE y AP

