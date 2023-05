Elecciones constituyentes en Chile: Gabriel Boric afirmó que el país tiene “una oportunidad histórica para reconciliarse”

Gabriel Boric votó en Punta Arenas (Chilean Presidency/Handout via REUTERS)

Gabriel Boric afirmó que Chile tiene “una oportunidad histórica para reconciliarse” y que espera que la gente vote “informada” y “sin miedo” en las elecciones constituyentes de este domingo.

“Como país, tenemos una oportunidad histórica para reconciliarnos, después de las fracturas que hemos vivido, y avanzar hacia un país desarrollado e inclusivo, donde nadie se quede atrás”, dijo el presidente chileno, tras depositar el voto en su natal Punta Arenas, en el extremo sur.

El jefe de Estado, quien se desplazará ahora a Santiago para seguir el transcurso de la votación desde el palacio de La Moneda, aseguró que tanto el Gobierno como los partidos políticos que lo sustentan respetarán “a rajatabla” los resultados de estos comicios constituyentes, los segundos en dos años.

“Sea cual sea el resultado, la elección de los nuevos consejeros configura un avance para el país, donde hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para darle continuidad a un proceso que no ha sido fácil”, añadió.

Más de 15,1 millones de ciudadanos escogen este domingo a los 50 consejeros que redactarán una segunda propuesta de Constitución, tras el fracaso que vivió el primer texto en el plebiscito del pasado septiembre.

A diferencia de la efervescencia del proceso anterior, estos comicios están marcados por la falta de interés ciudadano.

Un anciano vota durante una elección para elegir a los miembros de un Consejo Constitucional que redactará una nueva propuesta de Constitución, en la antigua estación de trenes de Mapocho, ahora un centro cultural, en Santiago, Chile (AP Foto/Esteban Félix)

La fatiga electoral -desde las protestas de 2019, Chile ha celebrado siete elecciones-, el fracaso del proceso anterior y la inédita crisis de seguridad que atraviesa el país explican, según los expertos, la desafección hacia estas elecciones.

El ex líder estudiantil pidió que las elecciones no sean “una pelea política a corto plazo o una pelea entre políticos” e instó “a pensar no en la próxima elección, sino en la próxima generación”.

“Confío en la sabiduría del pueblo chileno y espero que la gente vote informada, sin miedo”, agregó.

Aunque es difícil hacer pronósticos por la gran apatía y porque el voto es obligatorio -al contrario que hace dos años-, hay consenso en que la correlación de fuerzas será muy diferente a la anterior convención constituyente, dominada por la izquierda.

La derecha y la ultraderecha son las grandes favoritas y la clave está en si conseguirán los escaños suficientes (30 o más) para aprobar las normas constitucionales sin necesidad de negociar.

“Ha habido en nuestra historia reciente un aprendizaje importante sobre qué es lo que sucede cuando nos atrincheramos, cuando quienes legítimamente piensan distinto y no conversan entre ellos. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera distinta”, reconoció el mandatario.

“Generemos un debate en el que las legítimas diferencias se planteen, pero siempre teniendo por delante a nuestro pueblo. Esta vez no hay margen de error”, concluyó.

Los chilenos vuelven a las urnas tras el rechazo al plebiscito propuesto el año pasado (REUTERS/Ivan Alvarado)

Por su parte, los ex presidentes chilenos Michelle Bachelet y Sebastián Piñera también se pronunciaron sobre el proceso constituyente de este domingo.

Bachelet pidió este domingo “altura de miras” a los 50 consejeros constituyentes que serán elegidos para redactar una nueva Constitución y “no mezclar este proceso con la contingencia política”.

“El error más grave es mezclar este proceso con la actualidad política, porque la Constitución nos habla de futuro. (...) Por eso quiero llamar a todas las fuerzas políticas y a los que sean electos a que tengan altura de miras”, expresó la ex presidenta, la primera mujer en llegar a la Presidencia chilena y quien gobernó en los periodos no consecutivos 2006-2010 y 2014-2018.

A la salida de su colegio electoral, Bachelet matizó que la nueva Constitución “no resolverá todos los problemas”, pero que servirá como “un nuevo marco de la sociedad”. “La gente necesita pensar que las cosas pueden mejorar, (...) y en eso tenemos que pensar cuando vamos a votar hoy, no en la política contingente del día a día”, apuntó.

La ex mandataria, que a finales de su segundo Gobierno trató de impulsar un proceso constituyente que terminó naufragando, remarcó que la Constitución debe “unir” a los chilenos y “garantizar derechos” para las personas con menos recursos.

“Si hablamos de unidad, debemos ser coherentes con ella, hablemos de unidad de verdad. Unidad quiere decir tener una Constitución que asegure derechos, porque no somos un país unido si hay gente que lo está pasando pésimo”, valoró.

Los ex presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera se refirieron al proceso constituyente de este domingo en Chile

Piñera, en tanto, indicó que “Chile no resiste otro fracaso constitucional” y pidió a los 50 consejeros que resulten elegidos en las urnas redactar una nueva propuesta de Carta Magna con “altura de miras” y “nobleza”.

“Si repetimos lo que pasó en la anterior convención constituyente, vamos a tener un nuevo fracaso y Chile no necesita ni merece ni resiste un nuevo fracaso en materia constitucional”, indicó el ex presidente tras depositar su voto en el oriente de Santiago.

Piñera, que gobernó el país en dos mandatos no consecutivos 2010-2014 y 2018-2022, pidió “evitar tantos errores, excesos y abusos que se cometieron en la convención anterior”, cuya propuesta de texto constitucional fue rechazada el pasado septiembre en plebiscito por el 62% de los chilenos.

“Llevamos 40 años peleándonos entre nosotros por la Constitución y la Constitución debe ser justo lo contrario, debe ser el gran marco de unidad”, agregó.

“Necesitamos una Constitución que nos una y no que nos divida; una Constitución que, junto con recoger lo mejor de nuestra historia, tradiciones, valores y principios, también incorpore los nuevos anhelos y deseos de los chilenos”, concluyó Piñera.

Con información de EFE

