Un delivery venezolano intentó escapar de un control policial y fue abatido por un carabinero en Chile

El conductor tenía 37 años y era padre de seis hijos. Dos viven en Venezuela y cuatro en Chile.

La escena se viene repitiendo hace semanas en Chile y tiene que ver con varios intentos de atropello a carabineros de personas que se resisten a ser controladas en la vía. Los desenlaces también han sido diversos y trágicos, y han generado debate en el país por el uso que le da la policía a sus armas de servicio.

Precisamente en la ciudad de Coquimbo, en el norte de Chile, ocurrió una situación de este tipo que terminó con un repartidor de delivery venezolano fallecido y una investigación en torno al accionar del carabinero. El incidente se produce a semanas que se promulgara la ley Nain-Retamal, la norma que modifica los textos legales para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial, y establece la legítima defensa privilegiada.

El hecho ocurrió a eso de las 19 horas del martes, cuando en medio de un patrullaje preventivo en la localidad un policía detectó una maniobra extraña de un motorista e intentó controlar al sujeto. Sin embargo, el conductor de nacionalidad venezolana hizo caso omiso a la solicitud de detención y aceleró en dirección a uno de los carabineros que se movilizaba en bicicleta e intentó atropellarlo.

“El sujeto no se detiene y uno de los carabineros hace uso de su arma de servicio, impactando a este conductor de motocicleta”, explicó el general General Juan Antonio Muñoz, Jefe Zona Coquimbo.

En medio del tenso momento, y tras el disparo, al conductor cayó inmediatamente del vehículo. De inmediato el sujeto fue auxiliado por personal policial y trasladado hasta el Hospital San Pablo de Coquimbo donde se constató su muerte.

Luego de un par de horas se conoció el nombre de la víctima, quien fue identificado como Nehomar José Terán Briceño, de 37 años, y que se encontraba en Chile en calidad de indocumentado. Según detalló al noticiero 24 Horas, el sujeto trabajaba como mesero en una de las cocinerías del puerto de Coquimbo y también como repartidor de delivery. Era padre de seis hijos.

La viuda del repartidor busca repatriar a la brevedad los restos de su esposo.

“Lo mataron porque quisieron. Ese carabinero, que supuestamente iba a atropellar, tuvo que haberle disparado en un brazo o por la espalda, mas no de frente”, señaló al mismo medio Estefany Villalobos, la viuda del repartidor, y quien anunció que no descansaría hasta “obtener justicia” y que su esposo “no tenía antecedentes” penales ni “era un delincuente”.

“Él en Venezuela trabajaba de obrero en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), pero como la cosa se puso muy mala, decidimos venir para acá. Trabajaba de varias cosas y quería hacer todo legal”, afirmó la mujer, en diálogo con diario El Día. “No era necesario que le tirara al pecho. Si es como dicen que intentó escapar, debió disparar a una pierna o a la moto, no a su pecho”, añadió Estefany.

“Le disparó precisamente en el pecho para matarlo, lo mató porque quiso, porque delincuente no es. No le encontraron droga ni ninguna sustancia ilegal. Les pido que por favor me ayuden, quedé con cuatro niños. Y necesito que ese carabinero pague por lo que hizo”, manifestó la mujer, que aseguró intentará repatriar los restos de su esposo. “Apenas tenga el dinero, gracias a familiares que nos van a ayudar, me voy con él y mis hijos de vuelta a Venezuela”.

Uno de los compañeros repartidores del fallecido también fue entrevistado por TVN y condenó el desenlace: “Que uno sea motorizado no quiere decir que uno sea delincuente ni nada por el estilo. No me pareció ese proceder”, dijo.

En tanto, desde la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), anunciaron que investigarán el hecho.

“Hemos dispuesto oficiar al Ministerio Público para que adopte las medidas necesarias para que esta investigación se realice en conformidad a los estándares internacionales de protección a los Derechos Humanos”, dijo Tarcila Piña, directora regional de la entidad, que aguardará los resultados de la autopsia del repartidor venezolano realizada por el Servicio Médico Legal.

“Esperamos que se realice conforme al Protocolo de Minnesota, el cual es un procedimiento recomendado por las Naciones Unidas para investigar ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”, indicó.

