La investigación externa a la que se sometió Luis Almagro determinó que no violó las normas de la OEA

Luis Almagro fue "absuelto" de cualquier responsabilidad disciplinaria ante una denuncia interna y anónima en la OEA (Andina)

La investigación externa a la que había pedido ser sometido Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), determinó que el funcionario diplomático no violentó las normas internas del organismo continental, despejando toda duda sobre la integridad de su mandato, luego de que una denuncia anónima de junio de 2022 sembrara sombras sobre su conducta.

El informe favorable al que accedió Infobae, concluye que Almagro no cometió ningún tipo de irregularidad durante la dirección de la OEA, institución que conduce desde mayo de 2015. No obstante ello, los investigadores resaltaron que el diplomático uruguayo sí pudo haber infringido las Normas y Reglamentos que hacen referencia a las disposiciones sobre “sentido común y buen juicio, y otras obligaciones éticas”.

Es decir, a Almagro los peritos independientes sólo llamaron la atención “por las formas”, de acuerdo a una fuente radicada en Washington, donde funciona su sede. Esa referencia jurídica al “sentido común y buen juicio” no está reglamentada dado que responde a la subjetividad de cada individuo, explicaron desde la capital norteamericana.

El informe, que aún no se hizo público, destaca que Almagro “evitó cualquier conflicto de interés” y que su relación no afectó al organismo multilateral americano. Resaltan que el uruguayo “mantuvo una adecuada distancia jerárquica y administrativa” con la mujer implicada en el caso y que no participó de procesos que pudieran involucrar a las partes.

“Su relación personal no interfirió en su trabajo y en sus tareas como secretario general”, dijo un abogado que leyó el informe final. “Esa es la conclusión a la que llegaron”, añadió.

Además, entre las conclusiones, los abogados que participaron de todo el proceso resaltaron que Almagro jamás “disimuló” u “ocultó” el vínculo que tuvo con la empleada de la institución. “Siempre se supo, era público”.

Noticia en desarrollo...