Alberto Fernández dijo que los venezolanos emigran “porque no se puede vivir en su patria”

El presidente argentino Alberto Fernández señaló que para los venezolanos es imposible vivir en su país y dadas las condiciones en que se encuentran millones debieron optar por el exilio, eligiendo la Argentina como uno de los destinos.

“Tenemos en Argentina medio millón de venezolanos exiliados porque no se puede vivir en su patria”, dijo Fernández este domingo durante la emisión del podcast “El método Rebord”, del conductor Tomás Rebord. Si bien la cifra no es exacta -son alrededor de 200 mil los venezolanos que abandonaron su nación para instalar en Argentina-, el punto podría provocar malestar en el Palacio de Miraflores, desde donde suelen responder al primer magistrado de la Casa Rosada.

Fernández también dijo que fue él quien le pidió al presidente norteamericano Joe Biden cambiar la actitud ante América Latina y levantar los “bloqueos” que según él pesan sobre Cuba y Venezuela. En honor a la verdad, no existe bloqueo alguno sobre ninguno de los dos países, sino sanciones y embargos en algunos productos.

“¿Quién fue a la Cumbre de las Américas y le dijo a Biden?: ‘Por favor, cambien la actitud con América del Sur y con América Latina porque ustedes no están portándose bien con América Latina. Paren los bloqueos con Cuba y Venezuela’. ¿Quién hizo eso? Alberto Fernández. ¿Quién se sentó con (Emmanuel) Macron para encontrar un camino de solución para los venezolanos cuando todos acá recomendaba que no hable de Venezuela y que deje a los venezolanos olvidados en el mundo cuando en verdad tenemos en la Argentina medio millón de venezolanos exiliados porque no se puede vivir en su patria?”, dijo el argentino.

En otro tramo de la entrevista, Fernández también hizo una infidencia de lo que supuestamente habló con Biden. “Él sabe perfectamente las similitudes entre Macri y Trump, el vínculo que tuvieron y que tienen. Yo creo que entiende perfectamente que la deuda que tiene la Argentina fue una decisión de Trump para favorecer a su amigo Macri”, sostuvo el jefe de Estado argentino.

En este sentido, Fernández aseguró que “fue una muy buena reunión y recordó que Biden, delante de la delegación argentina, “dio instrucciones” a su equipo “para que se atiendan” los asuntos que le planteó.

Reacción por las palabras de Fernández

“Que ‘no se puede vivir en Venezuela’ es la única verdad que usted expresa. Y es así porque su amigo el dictador Maduro cercena libertades y mantiene a los venezolanos bajo una Emergencia Humanitaria Compleja diseñada desde el poder. Asesinan por represión y por hambre”, señaló Elisa Trotta, Miembro fundador del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER).

Trotta continuó en un mensaje emitido por su cuenta de Twitter: “Maduro ha causado la segunda crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo. La más grande de la historia de la región. Y sí, son muchísimos los que hay en la Argentina: más de 250 mil, no medio millón como usted dice. Su gobierno, cabe destacar, no los ha ayudado mucho”.

Inmigrantes venezolanos

De acuerdo a datos de ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los inmigrantes, existen en la actualidad 7,1 millones de exiliados venezolanos en todo el mundo. De ese total, 6 millones están distribuidos por toda América. Más de 211.000 han sido reconocidos como refugiados, y más de un millón han han presentado solicitudes de asilo en todo el mundo. Se han concedido unos 4,2 millones de permisos de residencia y estancia concedido a venezolanos desde 2014.

Colombia es el país que más ha abierto los brazos a los exiliados venezolanos que escapan de la crisis política, social, económica y humana que golpea al país conducido por el dictador Nicolás Maduro: 2.5 millones de personas cruzaron la frontera. Perú es el siguiente país en la lista con un millón y medio de inmigrantes. Le siguen los Estados Unidos con 545 mil exiliados.

Los venezolanos siguen escapando de la dictadura chavista con persistentes situaciones de desplazamiento transfronterizo agravadas ahora por de los países de acogida, a menudo de forma irregular y a través de de manera irregular y a través de viajes peligrosos. Muchos refugiados y migrantes corren el riesgo de desalojos arbitrarios, quedarse sin hogar o tener que recurrir a mecanismos negativos de supervivencia, como el sexo para sobrevivir, de acuerdo a ACNUR.

