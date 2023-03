Acorralado: todos los factores que tienen rodeado a Luis Arce en Bolivia

Luis Arce (Yamil Lage/Pool via REUTERS/Archivo)

El presidente Luis Arce está acorralado por la economía, por su partido político, por Evo Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, por la posibilidad de un revocatorio, pero sobre todo por los errores de su gobierno.

El ejército peruano, apostado en la frontera, acorrala también al gobierno de Arce al ahogar el comercio bilateral de alimentos, pero además de droga semielaborada y oro.

Ante la escasez de dólares, el gobierno ordenó que los venda el Banco Central, pero en cantidades insuficientes y solamente en la ciudad de La Paz, lo que provocó que en el resto del país surja una cotización más alta, una devaluación de facto después de once años de cambio fijo.

Morales le ha ordenado que explique cuál es la situación de la economía, pero, eso sí, que no despida a ningún empleado público de su corriente, cuando el elevado déficit fiscal obliga a reducir el gasto.

El más severo ha sido García Linera, quien dijo que Luis Arce fue designado como candidato del MAS en las elecciones de 2020 para que presida un gobierno “transitorio”, que haga lo necesario para que Morales vuelva a la presidencia lo antes posible.

El opositor José Carlos Sánchez cree que quizá en este momento Arce esté considerando la posibilidad de renunciar al cargo para dar paso a elecciones anticipadas, pues Morales no quisiera esperar los comicios de 2025.

Luis Arce y Evo Morales (REUTERS/Manuel Claure/Archivo)

La justicia está ocupada en castigar a la ex presidente Jeanine Áñez, en encerrar al gobernador de Santa Cruz y mantener a los 130 presos políticos del caso “golpe”, presos que deberían ser liberados ahora que García Linera reveló que él propuso al cocalero no huir en 2019, sino quedarse a luchar. Y que, por lo tanto, no fue un golpe lo que los hizo escapar, sino la cobardía del cocalero.

En la corriente de Morales existe el temor de que en cualquier momento las protestas populares o la oposición real puedan forzar a que se elimine el complejo sistema de fraude electoral implantado desde 2009 por expertos venezolanos y cubanos.

Los venezolanos abultaron de manera artificial el padrón electoral y los cubanos armaron el esquema para que los bolivianos que viven en el exterior voten en todas las elecciones, sin ellos saberlo.

Las indecisiones y contradicciones cometidas respecto del dólar son tantas y tan torpes que dejan abierta la sospecha de que se trata de una tramoya pensada para justificar una renuncia de Arce para dar curso a las elecciones anticipadas.

El Banco Central anunció que venderá dólares, “para evitar las especulaciones”, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, pero por el momento sólo en La Paz. Y vende hasta 500 dólares por persona, una sola vez.

Las colas de las personas interesadas en comprar dólares comienzan a las 4 de la mañana, en medio de apreturas, de forcejeos con los policías y protestas agrias cuando los funcionarios anuncian que se acabaron los dólares. El gobierno sigue culpando de todo esto a los “opinadores” de las redes sociales.

Por el momento, la falta de dólares es el problema mayor de la mayoría de Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

Por el momento, la falta de dólares es el problema mayor de la mayoría de Bolivia, donde 85% de la economía está comprendida por los informales, muchos de los cuales son contrabandistas que traen mercadería de los países vecinos.

Los importadores de insumos industriales deben formar las mismas colas con los contrabandistas, y no pueden pedir montos mayores.

Los maestros tomaron las calles de la ciudad de La Paz exigiendo mejores salarios y sobre todo la eliminación de imposiciones políticas en el programa de enseñanza.

Diputados de la línea de Arce sugieren que, si los maestros siguieran en huelga, se los reemplace por maestros cubanos, como se hace con los médicos que protestan.

Por el momento, con graves problemas en educación y salud, además de la economía, el único brazo del gobierno que opera de manera eficiente es el que está a cargo de la represión y de la opresión judicial.

Zulema Alanes, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, dice que en este momento el gremio está viviendo “peor que en las dictaduras”, aludiendo a los gobiernos militares que duraron hasta 1982.

Policías y grupos de choque del gobierno golpean a los periodistas que cubren las protestas de los maestros, los médicos o los compradores de dólares.

El gobierno del MAS ha violado la Ley de Imprenta, que creó un fuero judicial para los periodistas. En todos los casos ocurridos en el gobierno de Morales y luego en el de Arce, los periodistas han sido sometidos a juicios ordinarios.

