Misterio en Uruguay: la Fuerza Aérea investiga el avistamiento de luces no identificadas en el cielo

La Fuerza Aérea dijo que investigará el incidente

La Fuerza Aérea Uruguaya se encuentra llevando a cabo una investigación en el departamento (provincia) de Paysandú, en el oeste del país, tras recibir denuncias sobre el avistamiento de luces intermitentes en el cielo.

Así lo confirmó este sábado en un comunicado, en el que informó que ante esta situación se dispuso la intervención de la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni).

“Esta comisión ha desplegado investigadores en esa zona del país para recabar información y entrevistar a testigos, a los efectos de iniciar la investigación”, indicó el texto.

Este sábado el medio local El Telégrafo publicó una nota titulada “¿OVNI en Almirón? Sorpresa por luces en el cielo”.

En esta indica que, durante un festival, una docena de personas “apreciaron llamativas luces intermitentes emitidas por algún artefacto volador a escasa altura, de color rojo, que se prendían y apagaban”.

Agrega que “aunque parecía verse bajo por apreciarse cerca del horizonte”, se trata de algo que estaba “a gran altura y distancia” y que no es un fenómeno ocurrido puntualmente en la localidad de Almirón, “puesto que se observó simultáneamente desde lugares geográficamente muy distantes entre sí”.

El jefe por Defensa Nacional del aeropuerto de Paysandu, capitán Carlos García, dijo que en la zona del Tydeo Larre Borges vio cuatro objetos de los cuales el control aéreo local no tiene registro, luego de ser consultado por el director de Turismo de Paysandú, José Manuel Galván. Según la descripción, las luces intermitentes eran de color rojo.

Algunos aficionado señalaron que podría tratarse de restos de la nave de carga Progress MS-22, que fue lanzada el jueves desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, con destino a la Estación Espacial Internacional.

Además, la proipia EEI tenía programado durante la noche un paso sobre el cono sur sudamericano.

Las interrogantes desataron dudas sobre la posibilidad de que se trate de otro artefacto de vigilancia de China, luego del derribo de un globo en el cielo estadounidense y la detección de otro en Sudamérica. No obstante, estos dispositivos no habían mostrado luces y solo eran visibles durante el día, por lo que no se trataría del mismo tipo de objeto.

