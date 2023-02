El gobierno de Chile decretó el toque de queda en la zona afectada por los incendios forestales

Boric, además, informó sobre un decreto que permitirá ''requisar el agua si es necesario'' para el combate de las llamas.

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció un toque de queda para las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, las más afectadas por los incendios forestales que ya llevan una semana en combate. Además, el mandatario indicó que autorizará un decreto que permitirá “requisar el agua si es necesario”.

El Presidente Gabriel Boric instruyó que la medida riga a partir de este jueves entre las 23:00 y las 05:00 horas en las regiones afectadas por los incendios, anuncio que hizo en su visita a terreno a la localidad de Santa Juana, localidad ubicada a poco más de 500 kilómetros al sur de la capital Santiago.

Sobre los horarios en que regirá la medida, las autoridades sostuvieron que “en un principio sería desde las 23:00 horas hasta las 05:00 horas, pero que, sin embargo, aún se están estudiando posibles modificaciones”.

El anuncio de la medida fue confirmada por el jefe de la Defensa Nacional de Ñuble (Jedena), el general de brigada del Ejército de Chile, Jorge Salinas, funcionario encargado de la seguridad de las zonas afectadas, así como de evaluar y decretar restricciones a la movilidad.

“Estuvimos conversándolo, vimos los pro y los contra y son los jefes de la defensa, los que van a tener que determinar específicamente en qué provincias y si es que hay excepciones en qué se va a decretar y en qué horario”, explicó previamente, desde la región del Biobío, el Presidente Boric.

Te puede interesar Colombia envió un avión de la Fuerza Aérea para ayudar en la lucha contra los incendios en Chile

Asimismo, agregó que “el Gobierno de Chile considera necesario el establecimiento de toques de queda para garantizar la seguridad de las personas que se han visto afectadas por la emergencia”.

Del mismo modo, el jefe de Estado chileno declaró que debido a las condiciones climáticas, este jueves y el día viernes van a ser días muy difíciles para Chile, por lo que “necesitamos a todos en su máxima capacidad, a todos los servicios del Estado, a todos los privados que puedan colaborar”.

“Por eso mismo hoy día he autorizado un decreto que, en el marco del estado de excepción, permite además el requisar herramientas, maquinaria, agua si es necesario, a quienes no estén disponibles a entregarlo por las buenas. Esperamos que no sea necesario utilizarlo, pero de ser así lo vamos a hacer”, detalló.

Los incendios forestales en Chile ya han dejado 24 víctimas fatales.

“El día de ayer pasamos de 200 incendios a 300 incendios, aumentó en un 50% de nuevos focos. Gran parte de ellos, hay algunos que son por causa natural, pero muchos de ellos que son por negligencia y otros hay una legítima presunción de intencionalidad que está investigando fiscalía, y donde se debe aplicar todo el rigor de la ley”, acotó Boric, puntualizando en que “a quien quiera que esté jugando con fuego en esto, la ley lo va a alcanzar. Por favor insisto, piensen en la gente que está trabajando y sacándose la cresta, arriesgando su vida por todos nosotros”.

Concretamente, en cuanto a la región del Biobío, el jefe de Defensa Nacional de la región, el contralmirante Jorge Keitel detalló que en la zona el toque de queda regirá “en la provincia de Arauco, en las comunas de Arauco y Contulmo; en la provincia del Biobío, Mulchén y Nacimiento; en la provincia de Concepción, Tomé, Florida, Hualqui y Santa Juana”. Esta medida, de acuerdo a la autoridad, va a correr desde el día viernes 10 de febrero entre las 00:00 y las 05:00.

Avión ‘‘Ten Tanker’’

Luego de que en la noche del pasado martes, tras su primera jornada de descarga en las comunas de Nacimiento y Santa Juana, el avión estadounidense ‘‘Ten Tanker‘’ quedara inoperativo por una falla técnica en una válvula, este jueves el avión volverá a trabajar en el combate de los incendios forestales.

“Dado que en coordinación de las autoridades de Gobierno en conjunto con la empresa, solicitamos rápidamente la disposición de los mecánicos para reparar este desperfecto y hoy día debería estar nuevamente en funcionamiento antes de lo esperado, para desplegarse a la zona de Hualqui a combatir el incendio que se está produciendo en ese territorio”, detalló la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. En específico, la aeronave comenzaría a operar en horas de esta mañana.

Seguir leyendo: