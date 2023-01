Interna del Frente Amplio uruguayo: Yamandú Orsi criticó el acto de la intendenta de Montevideo con Lula da Silva

El intendente de Canelones opinó que se generó un “ruido no del todo conveniente” al realizarse la convocatoria desde el Frente Amplio y comentó que la decisión no pasó por la mesa política, según declaraciones que dio en el programa Doble Click de Fm DelSol.

El intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi, dijo este jueves que el reconocimiento que le realizó la Intendencia de Montevideo al presidente de Brasil, Lula Da Silva, se “transformó más en un acto político” que en un reconocimiento al mandatario brasileño.

Las elecciones nacionales de Uruguay serán en 2024, pero las internas de los partidos políticos están muy movilizadas. Tanto por parte de los integrantes del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, como en la oposición, la coalición de izquierda Frente Amplio.

La visita del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, puso enfrentandos al intendente de Canelones, Yamandú Orsi con la Carolina Cosse, intendenta de Montevideo. No es la primera vez que los dos grandes nombres que se manejan para llegar a la presidencia del Uruguay, se cruzan.

La Intendencia de Montevideo le otorgó a Lula la distinción "Más verde". En 2003 el presidente de Brasil ya había recibido las llaves de la ciudad.

“En una ciudad como Montevideo, con lo que representa incluso para el Mercosur, que Montevideo le diera un recibimiento no me parece descabezado, incluso se hizo en el marco de un reconocimiento por el tema ambiental. Creo también, y voy a ser sincero acá, no entendí mucho de dónde surge la invitación. Ahí el propio Frente [Amplio] invitamos a la gente, capaz que eso no ayudó”, dijo Orsi en diálogo con el programa Doble Click de radio FM DelSol.

En este sentido, reconoció que desde la coalición de izquierda hubo una invitación para que pasara por la Mesa Política, cosa que finalmente no pasó, y Orsi opinó que por ahí “pudo haber estado la dificultad”.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, hizo entrega al mandatario brasileño de una distinción en reconocimiento a su compromiso con el cuidado del ambiente.

A la presidencia de Uruguay

Orsi aclaró que no le generó enojo el evento que realizó la comuna capitalina teniendo en cuenta la competencia interna para las próximas elecciones en 2024 y afirmó que tanto él como Carolina Cosse son “protagonistas” por la cantidad de población que tienen Montevideo y Canelones.

El intendente especificó que su postura no tiene que ver con una posible competencia entre él y Cosse por la candidatura presidencial frenteamplista en 2024. “No lo veo como una competencia, porque Montevideo tiene una centralidad que es importante. El error, o el ruido no del todo conveniente, es que desde nuestra filas, formalmente por redes, se convocó a esto que terminó siendo un acto”, cuestionó.

A la chacra ubicada en Rincón del Cerro concurrió el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, posible candidato a la presidencia uruguaya por el Frente Amplio, con gran apoyo de Mujica.

El intendente de Canelones dijo que no concurrió al reconocimiento y que, en principio, tampoco tenía planeado ir a la chacra del expresidente José Mujica, en donde Lula también estuvo. Sin embargo, contó que recibió un llamado del propio exmandatario para invitarlo y decidió ir al Rincón del Cerro.

De reconocimiento a acto político

El evento de Lula también fue cuestionado desde filas del Partido Nacional en Montevideo, desde donde se criticó que la comuna realizará un acto con fondos de la Intendencia de Montevideo, y señalaban una conjunción de intereses.

A horas del evento, los ediles del Partido del Nacional Adriana Balcárcel, Diego Rodríguez, y Fabián Bravetti, manifestaron su descontento a través de sus redes sociales.

Rodríguez indicó que Cosse utiliza “una vez más” a la Intendencia “como un comité de base” del Frente Amplio “de cara a las elecciones” de 2024. Además, señaló que su partido realizará “un pedido de informes”. Por otro lado, Bravetti indicó que analizarán un llamado a la Junta Departamental.

Lula recibió un presente de parte de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, un pañuelo con la leyenda "Verdad y Justicia", y una camiseta con el logo de la organización. (Foto Intendencia de Montevideo)

Se trató de un reconocimiento que iba a ser privado, pero luego el carácter cambió. La propia comitiva del presidente brasileño no tenía estipulado que hablara en público, todo se fue programado desde los primeros días de enero, cuando se confirmó la visita de Lula.

En concreto se le entregó un reconocimiento por su contribución sustancial hacia el ambiente, poniendo en primer plano su cuidado. La intendenta, además de entregarle la escultura en vidrio que simboliza esta distinción, también le entregó un presente de parte de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, un pañuelo con la leyenda «Verdad y Justicia», y una camiseta con el logo de la organización.

