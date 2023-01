Debaten en Uruguay si los legisladores pueden ser denunciados penalmente por sus dichos en redes sociales

Los senadores y diputados uruguayos hasta ahora están exentos de este tipo de demandas judiciales porque estaban amparados en los fueros parlamentarios. (Foto Parlamento)

Una discusión que ya se ha dado en distintos ámbitos, fue puesta sobre la mesa nuevamente, ahora por parte del ex fiscal de Corte Uruguayo, Jorge Díaz, quien planteó que se debe promulgar una ley interpretativa del artículo 112 de la Constitución para que los parlamentarios puedan ser civil y penalmente responsables por sus dichos en redes sociales.

Según la normativa actual, todos los ciudadanos uruguayos pueden ser sancionados, de hecho se han dado juicios civiles por dichos en redes sociales. Pero los senadores y diputados quedan exentos de este tipo de demandas judiciales porque estaban amparados en los fueros parlamentarios.

A través de su cuenta de Twitter, Díaz escribió “la agresión como método, la mentira como argumento y la cobardía solapada en la inmunidad parlamentaria para evitar cualquier responsabilidad, es el combo completo para chapotear en el lodo.”

En este mismo sentido el ex Fiscal de Corte afirmó: “debemos realizar por ley una interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución, que establezca que los legisladores no están ejerciendo su función cuando utilizan las redes sociales. Esto permitirá que sean responsables civil y penalmente por sus dichos en las redes sociales, al igual que todos los demás ciudadanos.”

Jorge Díaz, ex fiscal de Corte, propuso una ley para que legisladores sean penalmente responsables por dichos en redes. Foto Presidencia.

El abogado también dijo que, ante su planteo, no se debe decir que “es censura o que limita la libertad de expresión”. Sino que a su entender “simplemente no aplicará la inmunidad civil y penal que tienen por sus dichos y serán responsables al igual que todos nosotros cuando nos expresamos. Todos iguales ante la ley y sin privilegios.”

El artículo 112 de la Constitución Uruguaya establece que “los senadores y los representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”.

Este pedido de Díaz se da horas después de que la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi publicara una imagen en su cuenta de Twitter, que fue señalada como una “fake news”. No es la primera vez que Bianchi queda en este tipo de situaciones.

El caso de la senadora oficialista

Bianchi es senadora del partido del presidente Luis Lacalle Pou, y el pasado miércoles 11 de enero de 2023 volvió a protagonizar una polémica en la red social Twitter. Cuando compartió una declaración falsa que le fue adjudicada a la periodista de La diaria Dennisse Legrand.

La senadora Graciela Bianchi vuelve a estar en la mira por sus publicaciones en redes sociales. Foto Parlamento.

Bianchi publicó este miércoles en su cuenta de Twitter una imagen de Legrand acompañada de una frase que supuestamente habría dicho la periodista, para referirse a la situación de violencia que sucedió en Brasil. “Lula debería convocar tropas chavistas para reprimir a los bolsonaristas. Los militares brasileños son unos inútiles”. Sería lo que habría dicho la periodista.

Este tuit no pasó desapercibido, porque cientos de usuarios de esta red señalaron que se trataba de una noticia falsa, incluso la periodista implicada.

Al ser acusada de compartir información falsa, la senadora relativizó la situación, no borró su mensaje y escribió uno nuevo: “Yo solamente le di retw a afirmaciones graves. NO afirmé que las haya pronunciado usted. De NO ser así lo aclara y punto. Es simple, muy simple”, escribió. Ante la respuesta de Bianchi, la periodista comentó: “Le diste RT a un fake queriéndolo hacer pasar por afirmaciones graves. Tan baja la acusación como la reculada”.

Bianchi no es una senadora más del gobierno, siempre que el presidente de la República se va a de el país, o se encuentra de licencia, automáticamente ella queda en el cargo de vicepresidenta. Luis Lacalle Pou fue consultado en más de una oportunidad sobre las conductas de Bianchi. El presidente se ha limitado a afirmar que él no tiene el deber de responder ante cada dicho de un legislador de su gobierno.