Luis Fernando Camacho escribió una carta desde la prisión en La Paz: llamó a una “lucha nacional” contra el gobierno de Luis Arce

Foto de archivo de Luis Fernando Camacho frente al palacio presidencial en La Paz, Bolivia, después de que Evo Morales anunciara su dimisión a la Presidencia el domingo 10 de noviembre de 2019 (AP Foto/Juan Karita)

A través de una carta escrita en una cárcel en La Paz, el gobernador de la región boliviana de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, declaró este sábado que el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) está en “su momento final” y llamó a una “lucha nacional” contra el oficialismo.

Camacho escribió desde el encierro un texto que fue leído por uno de sus hijos en un encuentro de su partido, Creemos, en un coliseo en la ciudad de Santa Cruz, capital de la región homónima.

“El MAS y el masismo están viviendo su momento final. Ya no tienen proyecto de país. Ellos mismos se denuncian de delitos graves, de corrupción y de convivir con el narcotráfico”, señala la nota.

El gobernador consideró que “la única forma” que tiene el oficialismo “de combatir” a los opositores es con la persecución hasta encarcelarlos. “Pero mientras más violentos sean, menos legitimidad tendrán. Ese es el camino de las dictaduras, llenar de presos a las cárceles antes de llegar a su fin”, manifestó.

Para Camacho, a partir de las movilizaciones de 2019 contra un denunciado fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales, el departamento de Santa Cruz, el más poblado y motor económico del país, asumió “la responsabilidad histórica” de ser “bastión de la lucha por la democracia”.

Manifestantes participan en una protesta tras la detención de Camacho en Santa Cruz de la Sierra el 2 de enero de 2023 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El opositor instó a sus partidarios a hacer esfuerzos por “buscar puentes con todos los sectores democráticos del país para enfrentar” al MAS.

También pidió a los funcionarios de la Gobernación cruceña estar en “alerta” porque, a su juicio, el oficialismo quiere consolidar un “golpe de Estado” que inició con su detención, que volvió a calificar de “secuestro”.

“Le digo a mi pueblo cruceño, ustedes me eligieron como gobernador y ustedes deciden si debo seguir o no como gobernador”, indicó, en alusión a las advertencias desde el Ejecutivo nacional de procesos judiciales si es que no asume las funciones de Camacho el vicegobernador regional, Mario Aguilera.

El opositor insistió en que el país está en un “momento crítico” por los conflictos internos en el MAS y una supuesta “crisis económica” de la que el Gobierno de Luis Arce no está informando. “Nuestra lucha debe ser nacional porque en última instancia se trata de salvar a Bolivia de la corrupta dictadura masista”, concluye la carta.

La lectura de la nota estuvo precedida por discursos de otros dirigentes de Creemos que expresaron su respaldo a Camacho.

Camacho ingresa junto a policías vestidos de civiles a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) el 28 de diciembre de 2022 en La Paz (EFE/Javier Mamani)

El opositor fue detenido el pasado 28 de diciembre y encarcelado preventivamente en una prisión de máxima seguridad en el altiplano de La Paz dentro de un proceso por el caso “golpe de Estado I” relacionado con la crisis política de 2019.

El oficialismo señala que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Evo Morales y la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.

Ante las protestas en Santa Cruz tras la detención del gobernador, sectores oficialistas se declararon en “emergencia” y advirtieron que no permitirán “otro golpe de Estado”, además de asegurar que no hay una “persecución política”, sino que se busca “justicia” por los sucesos de 2019.

Con información de EFE

