El ex número 1 del tenis, Marcelo Ríos, polemizó con Gabriel Boric por un gesto del Presidente

El gesto del presidente que gatilló la rabia de Marcelo Ríos. (Fuente video: Instagram @marceloriosoficial)

El ex tenista número 1 del mundo, Marcelo Ríos, se enfrentó al presidente de Chile, Gabriel Boric, por un gesto que realizó el mandatario.

Marcelo Ríos es un reconocido ex tenista profesional de Chile que alcanzó el número 1 del mundo tras vencer a Andre Agassi en la final de Key Biscayne el 29 de marzo de 1998. También es conocido por sus polémicas y sus enfrentamientos con figuras del espectáculo y del acontecer nacional.

En esta oportunidad, Ríos apuntó en contra del presidente de su país por un supuesto “gesto obsceno” que habría cometido el mandatario frente a las cámaras de televisión tras un punto de prensa desarrollado el 30 de diciembre en la ciudad de Viña del Mar, ubicada a 120 kilómetros de Santiago, por un incendio forestal que afectó a esta zona.

En un video compartido por el ex deportista se ve al mandatario realizando un gesto y apuntando a su cierre del pantalón. Ríos manifestó que “mientras a mí me criticaron duramente por decir chup… frente a cuatro pelagatos, el presidente de nuestro país pasa casi desapercibido haciéndole este gesto obsceno a todos los chilenos”.

Ríos añadió a su crítica que “¿no creen que este personaje y su gesto deben ser aún más duramente criticados? Las faltas de respeto tienen un límite”.

El presidente de Chile explicó la situación que fue criticada por Marcelo Ríos. REUTERS/Henry Romero

Boric no guardó silencio y explicó que el gesto iba dirigido hacia otra persona que estaba en el lugar para que se subiera el cierre del pantalón. “Marcelo, el gesto era a una persona para que se subiera el cierre del pantalón porque no se había dado cuenta que lo tenía abierto (me ha pasado y no es agradable). Esto en el contexto de un recorrido en uno de los cerros que se quemaron en Valparaíso (Forestal alto) donde estuvimos coordinando todos los apoyos para la reconstrucción. No es necesario inventar ni mentir para justificar legítimas discrepancias”.

Otros conflictos

No es primera vez que ambos sostienen un conflicto de este tipo. En septiembre del año pasado, Ríos criticó a Boric tras el triunfo del rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional. “Boric te voy a ponerte un poema!!”, dijo el ex deportista para agregar que “saca a los payasos revolucionarios de la Moneda y ponte a trabajar”.

Marcelo Ríos, el ex número 1 del mundo en el tenis, es un conocido opositor del presidente de Chile, Gabriel Boric.

“Chile te está mirando y si la hacia bien hasta yo te voy a felicitar si no todo Chile te la va a cobrar. Aprovecha esta segunda oportunidad y te vamos a apoyar”.

También en septiembre del año pasado, el ex tenista tuvo duras palabras contra el hermano de Gabriel Boric, Simón Boric, quien fue agredido en pleno centro de Santiago por un grupo de personas. “No podía ser menos que hermano del otro merluzo, y pelean a la no violencia los cara de raja, con esto ojalá nos demos cuenta que no hay otra opción que el RECHAZO”.

Momentos después Marcelo Ríos compartió otro mensaje sobre lo ocurrido al hermano del presidente. “Más que claro lo que pasó, él fue agredido, pero la manera de defenderse a golpes es decir con violencia es inaceptable y menos del hermano del presidente y al que no lo acepte mala raja pero estamos cada día peor con este gobierno y ojalá este domingo lo demostremos y demos la cara por nuestro querido país”.

Seguir leyendo: