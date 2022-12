Ricardo Lagos y Sebastián Piñera cruzaron críticas por el aumento de la deuda en Chile

Ricardo Lagos criticó los dos gobiernos de Piñera manifestando que "se dedicó a endeudar al país".

El ex presidente de Chile Ricardo Lagos cuestionó a su par Sebastián Piñera por el nivel de endeudamiento durante su gobierno.

En la jornada inaugural del foro “Conversaciones de futuro a la luz de la experiencia”, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Lagos analizó la contingencia y criticó el escenario reciente del país.

En esta cita, Lagos cuestionó a Piñera porque, a su juicio, endeudó al país durante sus dos gobiernos. “¿Qué es lo que hizo el aumento de la presión tributaria en Chile? ¿En cuánto se empezó a endeudar? ¿Bachelet 1 lo dejó en cuánto? Paso el aviso, yo lo dejé en 5, ella en 8 porque le tocó la crisis financiera en 2008. Y con Piñera empezó a subir y con Bachelet 2 siguió subiendo y con Piñera 2 terminó de subir. Antes del Covid”.

El ex presidente expuso que en ese tiempo la deuda pública estaba en “más de 32%. O sea, en el término de esos periodos de 10 años, se endeudó Chile el equivalente de por lo menos 3 o 4 puntos del PIB, porque no alcanzaban los ingresos fiscales, pues, entonces se endeudaba. ¿Cuál fue la solución? Endeudemos a Chile”.

Por todo esto, es que para Lagos los dos gobiernos de Piñera significaron un aumento de la deuda. “Y creo que ahora entonces no me cabe duda que va a haber que enfrentar el tema y decir ‘ya, ahora es el momento de la verdad’, porque no podemos seguir endeudando a Chile. Entonces me hablan a mí de Piñera 1 y Piñera 2. Bueno, son dos gobiernos en que se dedicó a endeudar al país”.





Respuesta

Sebastián Piñera también participó de este conversatorio y manifestó que las palabras de Lagos “no fueron afortunadas por lo siguiente: en primer lugar, porque no se ajusta a la realidad y, segundo, porque tampoco consideran las circunstancias”.

Piñera apuntó a Lagos declarando que “yo tengo aquí un calculo -mostrando un gráfico- de cuánto era la deuda promedio bruta durante el Gobierno del Presidente Lagos: 12,5% del PIB. Y cuanto fue la deuda promedio durante nuestro primer gobierno: 11,1% del PIB, o sea, menos que el promedio que tuvo el Presidente Lagos”.

Sebastián Piñera se defendió de las críticas y alegó que el análisis de Lagos "no se ajusta a la realidad".

El ex presidente declaró que durante su segundo gobierno aumentó la deuda porque vivió escenarios complicados por las masivas manifestaciones que golpearon al país el 2019, además de la llegada del Covid a principios del 2020.

“En el segundo Gobierno la deuda creció. Claro que creció, porque tuvimos que enfrentar cuatro crisis que nunca habíamos conocido en Chile, pero creció menos de lo que había crecido en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, que no tuvo que enfrentar esas crisis. Así que desde ese punto de vista, quiero clarificar que el tema de responsabilidad fiscal es un tema que estaba muy presente en nuestro Gobierno”.

Seguir leyendo: