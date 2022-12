Lula da Silva se realizó a una laringoscopia

El presidente electo de Brasil Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, “estuvo hoy por la mañana en el hospital Sirio Libanés para la realización de una laringoscopia previamente agendada”, precisó el parte médico del hospital de Sao Paulo donde fue atendido, divulgado por la asesoría de comunicación de Lula.

“El examen se mostró dentro de la normalidad”, agregó el breve boletín médico.

Lula, de 77 años, había sido intervenido el 20 de noviembre pasado para retirarle una lesión en la cuerda vocal izquierda, que había sido detectada en exámenes médicos recientes, tras un esfuerzo de meses de campaña presidencial en la que su voz ronca había generado preocupación.

Los médicos destacaron “ausencia de neoplasia”, descartando tumores por aumento anormal de células en dicha lesión, que le fue detectada antes del viaje que el presidente electo hizo a Egipto para participar en la cumbre del clima COP27.

El líder progresista había adelantado el último viernes que regresaría al hospital pero para someterse a exámenes rutinarios de revisión de su situación en la garganta.

“Tengo que hacer una revisión en la garganta. Los médicos me pidieron para permanecer más tiempo sin hablar pero, sinceramente, por más que me esfuerce, no consigo quedarme sin hablar. Tan solo lo lograría si me pongo un adhesivo en la boca”, afirmó el líder y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) en una rueda de prensa en Brasilia.

Lula dijo igualmente que, tras los exámenes en Sao Paulo, regresaría inmediatamente a Brasilia para continuar al frente de los trabajos del equipo de transición de Gobierno y de las negociaciones con diferentes partidos políticos para montar el Gabinete ministerial con el que comenzará su mandato.

En los exámenes a los que fue sometido el 12 de noviembre, además de la pequeña área de leucoplasia en la laringe, se le detectaron algunas alteraciones inflamatorias como resultado del esfuerzo vocal que realizó durante la campaña electoral para los comicios de octubre, en los que derrotó al presidente Jair Bolsonaro.

Los nuevos exámenes médicos siguieron mostrando la completa remisión del tumor de laringe que le fue diagnosticado a Lula en 2011, que lo obligó a someterse a varias sesiones de quimioterapia.

Lula fue fumador durante 50 años y abandonó el cigarrillo en 2010, después de una internación por hipertensión.

Lula será el jefe de Estado de mayor edad al asumir el Gobierno de Brasil el próximo 1 de enero.

