Lula da Silva afirmó que ya tiene decidido el 80% de su gabinete

El presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, asiste a una conferencia de prensa en el edificio del gobierno de transición en Brasilia el 2 de diciembre de 2022 (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró este viernes que ya tiene decidido el 80% de su próximo gabinete y que esperará hasta el 12 de diciembre para anunciarlo después de recibir las credenciales del Tribunal Superior Electoral (TSE).

“Voy a recibir las credenciales el día 12. Después de que sea reconocido como presidente de la república, voy a escoger a mi gabinete. Ya tengo el 80% en la cabeza, pero no quiero construir un gabinete para mí, quiero construirlo para las fuerzas que ganaron las elecciones”, dijo Lula durante una conversación con la prensa en el Centro Cultural Banco de Brasil (CCBB), sede donde el Partido de los Trabajadores (PT) y sus socios están organizando la transición de gobierno.

En la reunión junto a Lula estaba la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, quien no liderará ningún ministerio, pero estará al menos un año más al frente del partido, informó el diario O Globo. “Creo que es importante no desmontar el partido porque la compañera Gleisi tuvo un papel muy importante en la victoria electoral. El hecho de que le haya dicho que no va a ser ministra es un reconocimiento del papel que tiene en la organización política de Brasil (...) de su grandeza. Ser presidenta de este partido es hoy tan importante o más que ser ministra”, señaló Lula.

Lula da Silva y Gleisi Hoffmann en la rueda de prensa este viernes en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente electo de Brasil ha evitado dar pistas sobre quienes le acompañarán, como podría ser uno de sus tradicionales socios en la arena política brasileña, el ex alcalde de San Pablo Fernando Haddad, quien suena para ocupar la cartera de Economía. “Quien ganó las elecciones fui yo y obviamente quiero tener relación en las decisiones políticas y económicas de ese país”, respondió Lula al ser consultado sobre quien estaría al frente de Economía, cuyo ministro, ha dicho, tiene que ser “el rostro del éxito” de su mandato.

Por otra parte, según dijeron a la agencia de noticias Reuters personas familiarizadas con las conversaciones, Lula probablemente nombre al ex ministro de Relaciones Exteriores Mauro Vieira para que vuelva a ser el principal diplomático del país.

El regreso de Vieira como ministro de Relaciones Exteriores, después de ocupar el cargo en 2015-2016, restablecería una cara conocida para el país en el exterior, ya que también ha sido embajador en Estados Unidos y las Naciones Unidas, así como en Argentina.

Además, Lula dijo el jueves a los legisladores de su Partido de los Trabajadores que nombraría a José Mucio Monteiro para dirigir el Ministerio de Defensa, según una fuente que estuvo en la reunión. Monteiro sirvió en el gobierno de Lula de 2003 a 2010 antes de convertirse en juez del Tribunal Federal de Cuentas. Su nombramiento sería bien recibido por las fuerzas armadas de Brasil, dijo el vicepresidente Hamilton Mourao a los periodistas el lunes.

(Con información de EuropaPress y Reuters)

Seguir leyendo: