Familiares de presos políticos pidieron al dictador Daniel Ortega la liberación de los opositores detenidos por el régimen

Familias nicaragüenses exigieron libertad para los presos políticos

Los familiares de 28 presos políticos de Nicaragua, entre ellos los de la ex aspirante a candidata presidencial Cristiana Chamorro, pidieron este martes al régimen de Daniel Ortega la liberación de los más de 200 opositores que se encuentran detenidos en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018.

En un pronunciamiento leído a través de una teleconferencia de prensa, los familiares de los presos políticos apelaron al espíritu mariano de los nicaragüenses, mayoritariamente católicos, para que Ortega autorice la libertad a los opositores encarcelados.

“Es en este espíritu mariano, y reafirmando nuestra nicaraguanidad, que -como ya lo hicimos el 20 de septiembre de este año- les solicitamos a nuestros gobernantes la libertad de todos nuestros presos, en aras del reencuentro de nuestras familias, y del propio país, para que, con un sentido de destino compartido, todos miremos hacia el futuro con optimismo, en una Nicaragua serena y próspera”, abogaron.

En el pronunciamiento, leído por Martha Lucía Urcuyo, esposa de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, los familiares destacaron que llegan “a las puertas de diciembre celebrando la Concepción de la Virgen María”, una de las tradiciones religiosas más populares de Nicaragua.

“Año tras año, las familias nicaragüenses cantamos en las purísimas, y nos juntamos alrededor de los pesebres en los que yace el Niño Dios. Lo hacemos padres, madres e hijos, abuelos y nietos, hermanas y hermanos, fundidos en un abrazo de familia, identificados plenamente en nuestra fe cristiana”, explicaron.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo recrudeció la persecución contra la oposición

Los familiares añadieron que “son días de esperanza, de unión familiar, de amistad entre vecinos, de reencuentro con tantos hermanos lejanos que regresan a su terruño querido, ansiosos de repetir a grito partido hasta quedarse sin voz: ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María!”.

En septiembre pasado, este mismo grupo de familiares pidió al régimen de Ortega que conceda una amnistía en beneficio de todos los opositores que se encuentran detenidos, lo que, a su juicio, crearía un ambiente general de “mayor sosiego”, contribuiría a la estabilidad económica de Nicaragua y al reencuentro entre los nicaragüenses.

Hasta ahora Ortega no ha respondido a las demandas de amnistía ni de liberación de los presos políticos por organismos humanitarios.

El pronunciamiento está suscrito por los familiares de Cristiana y Pedro Joaquín, ambos Chamorro Barrios.

Los hermanos periodistas y políticos, hijos de la ex presidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y del periodista antisomocista asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fueron condenados en marzo pasado a 9 y 8 años de cárcel, respectivamente, por delitos considerados “traición a la patria”.

El documento también fue suscrito por familiares del académico Arturo Cruz, que aspiró a ser candidato a la Presidencia en las elecciones generales de 2021 y fue embajador en Estados Unidos entre 2007 y 2009 del régimen de Ortega, de quien se distanció.

Autoridades vigilan frente a la vivienda de la aspirante opositora a la Presidencia de Nicaragua Cristiana María Chamorro Barrios, en Managua (EFE/Jorge Torres)

Además por las esposas del ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, de los ex vicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais, y la del ex embajador Mauricio Díaz.

Asimismo, por la esposa del empresario Michael Healy, que presidía el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cúpula patronal de Nicaragua al momento de su arresto en octubre pasado.

Otros que suscriben la petición de amnistía son los familiares del empresario José Adán Aguerri, que dirigió el Cosep de 2007 a 2020, y la esposa del banquero Luis Rivas Anduray.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Ortega, de 77 años, lleva 15 años y 10 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.

(Con información de EFE)

