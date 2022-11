Denuncian que familiares de diputados chilenos cargan combustible con tarjetas pagas con fondos públicos

El sistema de tarjetas en el parlamento chileno se implementó el 2018 pero ya muestra debilidades en su ejecución.

En Chile se detectó que familiares y cercanos a diputados utilizan sus tarjetas con fondos públicos para cargar combustible.

Los parlamentarios de Chile cuentan con tarjetas para recargar combustible en sus vehículos. Solo los diputados y sus asesores pueden utilizar este sistema. Algunas autoridades explicaron que aparecen sus familiares o cercanos en los registros porque ellos estaban acompañándolos al momento de la carga de bencina.

La información fue dada a conocer por el Centro de Investigación Periodística (Ciper). Uno de los diputados mencionados es Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano, a quien su esposa ha realizado 38 cargas de combustible. Su hijo lo habría hecho en dos oportunidades. El parlamentario explicó que no había ningún problema con sus gastos y que “todo estaba en orden”.

El caso también involucra al diputado comunista, Boris Barrera. El 2020 una de sus asesoras habría extraviado la tarjeta que después registró 28 recargas por un valor de $ 1,7 millones (USD 1.854).

“Cuando nos llegó el gasto en marzo, nos dimos cuenta, le avisamos al secretario general (de la Cámara) que ese gasto no era nuestro porque había cargas fuera del distrito y de la región, o sea, imposible que fuera nuestro. Le preguntamos a la persona que usaba la tarjeta y claro, recordó la última vez que había echado bencina, y cuando buscó la tarjeta, ya no la tenía”.

La diputada Claudia Mix también fue mencionada en este caso. Según el informe periodístico, ella registraría cargas a nombre de su hija y de un funcionario de la municipalidad de la comuna de Maipú.

La hija gastó $ 160.000 (USD 174) en recargas de combustible entre diciembre del 2021 y mayo del 2022, mientras que el funcionario hizo 22 recargas entre agosto del 2019 y agosto del 2021 por un valor de $ 600.000 (USD 654). Desde el círculo de Mix se explicó que ella no tendría licencia de conducir, y que su movilización es delegada a una tercera persona.

“La diputada Claudia Mix no tiene licencia de conducir, por lo que la conducción siempre estará en manos de una o un tercero, ya sea personal de apoyo o cercano, para apoyarla en su traslado. Efectivamente, el conductor de turno es quien debe entregar su RUT, pero los autos asociados son exclusivamente los de la parlamentaria y su jefe de gabinete. La diputada mantiene una exigente agenda durante todo el año, incluidos los fines de semana”.

Sin límites

Desde el entorno de la diputada Viviana Delgado también se entregó una respuesta similar después que se descubriera que su esposo, Daniel Espinoza, cargara bencina en 14 oportunidades. Ella tampoco conduciría.

“Lo que pasa es que no manejo. Hace muchos años yo casi choqué y no he podido volver a tomar un auto. Entonces cuando él anda conmigo o anda con el equipo, nosotros cargamos el auto. Yo uso el auto, de hecho el auto es mío. Pero como no manejo, lo hace él. Mira, la verdad es que nunca me llamó la atención que lo pudiera hacer él. Él me acompaña siempre en mi trabajo legislativo en el territorio, y cuando tengo que viajar al Congreso, también. No voy a pagar tampoco un chofer, si lo puede hacer mi esposo”.

El secretario de la Cámara, Miguel Landeros, explicó que “la forma de controlar internamente es a través de las tarjetas, y las tarjetas identifican el vehículo. Al echar combustible tienen que señalar el odómetro, y el RUT de la persona que echa la bencina. La tarjeta además tiene una clave, la persona que echa la bencina tiene que saber la clave”.

Seguir leyendo: