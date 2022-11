Chile: se conocieron grabaciones telefónicas que muestran cómo dos polícias encubrieron a una banda que realizó millonarios robos

Parte de lo incautado a esta banda que operaba desde el 2020 en Santiago de Chile. (Imagen Twitter: @Fisc_Occidente)

Un informe periodístico dio a conocer el contenido de las llamadas telefónicas que involucraban a dos ex carabineros chilenos en millonarios robos.

Todo surgió entre el 2020 y 2021 cuando una amplia red de asaltantes ejecutó robos a las sucursales de la Caja de Compensación Los Héroes, una tienda de Movistar, una oficina de Afex en Santiago de Chile. En uno de estos delitos la banda consiguió un botín de $ 900 millones (USD 972.000) en efectivo.

Al suboficial Gabriel Vega Vergara y al cabo primero Jesús Parra Castillo se les acusa de prestar una eventual cobertura a la banda liderada por Víctor Osses Mancilla y Rodrigo Troncoso Molina. El primero de ellos es quien mantenía el contacto directo con los ex carabineros.

El 23 de septiembre del 2020 hubo un primer aviso que alertaba a las autoridades de un presunto nexo entre delincuentes y policías. Esto se dio gracias a un contacto entre la cuñada del líder Víctor Eduardo Osses Mancilla, y un amigo. Lo que no sabía la mujer es que su teléfono estaba siendo intervenido por la Policía de Investigaciones (PDI).

—Cuñada: (En el asalto) andaban varios, porque todos hacían una pega diferente. Voh te cagai de la risa con los nombres que tienen. Está el Fibra…

—Amigo: El Fibra jajaja, ese debe ser flaco.

—Cuñada: Nooo, el Fibra es el que te corta las cámaras, está el Segurity y así vay sumando. Oye, pero esa hueá es tan turbia, porque ellos trabajan hasta con los pacos (carabineros) (…) Ellos le pagan a un paco turbio para que haga la pega como de distraer y que no lleguen a la solicitud de robo, cachai. Yo quedé con la boca abierta cuando entendí que habían pacos metidos, porque, suponte tú, estos sacan lo que sacan y los pacos reciben la media mascada po, solamente por ser los que cuiden que no lleguen hasta allá.

Desde la fiscalía chilena explicaron que las pistas que dieron con estos ex carabineros fue entregada por los propios integrantes de la banda, quienes “se jactaban que nunca los iban a detener, ya que actuaban coludidos con los funcionarios”. El fiscal, Sergio Soto, explicó que los policías “estaban absolutamente fidelizados, porque (los asaltantes) les entregaban sumas de dineros en igual cantidad que a ellos les correspondía por los robos”.

Los detenidos hacían todo lo posible por ocultar su identidad. Este miércoles enfrentarán a la justicia. (Foto Twitter: @Fisc_Occidente)

Esto se pudo conocer gracias a un segundo contenido revelado por la Unidad de Investigación de BioBioChile, un contacto entre el segundo líder de la banda, Rodrigo Troncoso Molina, y su padre.

—El hueón (carabinero) es jefe de allá, de la comuna culiá de ahí al lado, podemos hacer lo que queramos estando con él, el huéon nos dio luz verde… Al hombre le dimos cincuenta y tantos millones, lo mismo que todos. Quedó loco cuando le pasamos la plata. Dijo: “Oooh, yo pensé que no iban a hacerme la parte legal”. Pero nosotros somos de palabra, somos bandios pulentos. Le gustó al paco, sabe que con nosotros va a ganar.

Más antecedentes

En la banda, no todo salía bien con los policías. Tras el robo a una sucursal de teléfonos móviles, Rodrigo Troncoso se contactó con un cercano, Hans Elphick Del Valle, en donde proponen no entregar la parte del botín al suboficial Gabriel Vega Vergara.

—Rodrigo: Sabís que en la bolsa del paco hay casi puro redmi, puros teléfonos culiaos baratos y como dos de alta gama.

—Hans: Entonces pásame esas hueás, hermano. Y era el paco culiao, por el pico. (…) Era nomás. Y el paco queda sin parte nomás po, terrible logi (…) El paco culiao no hizo nada hermano, ¿a ese hueón lo viste paseándose por afuera?

—Rodrigo: Nada, si yo estoy vivo, no hizo nada hermano. Porque el loco igual nos dio las patadas (alertó) que nos vio los autos hermano (…) ¿Sabí lo que está haciendo el paco ahora? No está haciendo lo mismo que en Los Héroes (robo anterior), el paco ahora nos dice ‘ya cabros están con patadas, salgan’, o ‘ya denle color nomás’, pero el loco no anda con la comisaría. Está terrible brígido.

Se espera que este miércoles los 22 detenidos enfrenten a la justicia por robos reiterados, asociación ilícita, receptación, infracción a la ley de control de armas y lavado de activos. El ex suboficial enfrentará acusaciones por este último delito por haber adquirido, supuestamente con el dinero que le pasaban los delincuentes, una camioneta Ford Edge del 2020 de un valor de $ 18 millones (USD 19.440). Los carabineros fueron dados de baja de la institución.

