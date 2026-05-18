Chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos enfrenta una condena de hasta 5 años de cárcel

Naranjo agredió con expresiones ofensivas y gestos insultantes a los miembros de la tripulación.

Duras penas enfrenta Germán Naranjo Maldini (51 años), ciudadano chileno y alto ejecutivo de una empresa pesquera, quien protagonizó un vergonzoso incidente de racismo y homofobia en un vuelo de LATAM Airlines que cubría la ruta entre Frankfurt y Santiago, con parada en San Pablo.

El altercado ocurrió el 10 de mayo cuando Naranjo volvía de una feria en Alemania. En medio del trayecto, se trenzó en una discusión con miembros de la tripulación, en la que lanzó duros epítetos discriminatorios y se burló del color de piel de uno y la orientación sexual de otro.

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Todo quedó registrado en más de un video, en el que es posible apreciar cómo Naranjo insulta a los trabajadores con frases como “él es gay en contra de mí, yo no soy gay” o “la piel negra, el olor a negro, a brasileño”.

Tripulantes y pasajeros presentaron la denuncia y una vez en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, Naranjo fue detenido por la Policía Federal de San Pablo.

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En tanto, la pesquera Landes emitió un comunicado de prensa en el que condenaron el hecho e informaron la suspensión inmediata de Naranjo de su cargo.

“Landes ha tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de los hechos ocurridos el pasado 10 de mayo en un vuelo comercial de Latam, que involucra a un ejecutivo de la empresa“, señalaron.

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“Frente a esta situación, y luego de no haber sido informada oportunamente del incidente en cuestión, Landes manifiesta públicamente que condena de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia. Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su política de No Discriminación, que rige para todos los colaboradores de la empresa”, cerraron desde la empresa.

Brasil endureció en 2023 las sanciones por este tipo de casos al equiparar la injuria racial con el delito de racismo.

Las penas de cárcel que arriesga

En enero de 2023, Brasil endureció las sanciones por este tipo de casos al equiparar la injuria racial con el delito de racismo. Actualmente, la ley establece penas que van desde los 2 hasta los 5 años de prisión, amén de altas multas económicas que son establecidas por un tribunal.

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Cabe señalar que en el país carioca, este tipo de conductas son consideradas graves y suelen terminar con penas de cárcel cuando se producen en lugares públicos, sobre todo si hay videos como medio de prueba.

Este bochornoso incidente se agrega a la lista de episodios de racismo ocurridos este año, como el del turista argentino que insultó a una mujer en un supermercado de Ipanema, o el del tenista venezolano Luis David Martínez y el colombiano Cristian Rodríguez, quienes fueron arrestados en Itajaí tras realizar gestos racistas hacia el público e insultar al pasapelotas.

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Otro caso que tuvo repercusión pública fue el de una joven una abogada argentina que imitó a un mono en un bar de Ipanema, asunto que le costó tres meses bajo medidas cautelares en Brasil antes de poder volver a su país, previo pago de una onerosa fianza.