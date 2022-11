Se demora el acuerdo para avanzar en una nueva Constitución en Chile: cuáles son los proyectos en debate

En Chile se cree que el acuerdo constitucional debiera estar "antes de navidad" después de la llegada de nuevas propuestas a la mesa de diálogo.

Chile aún sigue esperando que la clase política llegue a un acuerdo para avanzar hacia una nueva Constitución, mientras que crecen los temores sobre una eventual dilatación de la discusión.

A comienzos de esta semana al líder del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, se le consultó si noviembre sería el tiempo para zanjar el futuro acuerdo constitucional. El político respondió que “si apurarse significa hacer las cosas mal y cometer los errores que se cometieron en el proceso anterior, yo prefiero no tomar un acuerdo en noviembre”

Las palabras de Macaya se extendieron después que el oficialismo propusiera un “Cabildo Constitucional” con 99 representantes incluyendo 9 escaños reservados. Este tendría solo 5 meses de funcionamiento.

El oficialismo propuso también que los representantes de este cabildo sean elegidos en listas regionales cerradas bajo un método “cebra”, es decir, con paridad de género. Las elecciones serían a fines de marzo con voto obligatorio y el plebiscito de salida sería a fines del próximo año.

Aunque no se ha descartado totalmente la posibilidad que el acuerdo se alcance en noviembre, algunos ya piensan que los plazos se han corrido hasta “antes de navidad”. Esto porque el debate “retrocedió” después que se incluyeran a la mesa de discusión dos propuestas adicionales a las del oficialismo y la oposición, que propone un órgano de 50 personas similar al Senado.

El diputado, Raúl Soto, sostuvo que lo que se ha acordado “es constituir un grupo de trabajo técnico, transversal, de todos los partidos con representación parlamentaria que están en la mesa para afinar los detalles respecto a ir acercando posiciones de estas distintas propuestas especialmente en el aspecto electoral”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado a no dilatar el diálogo de acuerdo constitucional.

Sobre la posibilidad que el acuerdo constitucional sea en diciembre, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, manifestó que “probablemente no será en noviembre, pero esperamos que pueda llegar en Navidad. Teníamos un itinerario inicial que diría que tenía un grado importante de consenso que permitía que no nos topáramos con las elecciones municipales y de GORES, que son en 2024. Creo que como estas son en octubre, a pesar de que podamos entrar en los primeros meses del año 2024, todavía no vamos a interferir”.

Respaldo de Boric

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, respaldó la propuesta del oficialismo y anunció su intención para que el acuerdo no se siga dilatando. “Respaldo el acuerdo al que llegaron las bancadas oficialistas con la Democracia Cristiana (DC), me parece que es un esfuerzo importante por acercar posiciones también con los sectores de derecha, espero que este acuerdo no se siga dilatando”.

Boric emplazó a los representantes que hicieron campaña por rechazar la propuesta de la Convención Constitucional, y que prometieron un nuevo proceso, a que “se hagan cargo de esa promesa”.

"No esperemos otra crisis para preguntarnos de nuevo cómo lo hacemos. Adelantémonos, anticipémonos, de eso se trata el acuerdo al que está llevando adelante el Congreso", dijo el mandatario.

