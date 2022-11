Alarma en Chile porque más de 50 mil estudiantes desertaron de las escuelas en los últimos dos años

En concreto son 50.529 que se han restado del sistema. REUTERS/Iván Alvarado

Preocupación existe en Chile después que se revelara que más de 50 mil estudiantes se han restado del sistema escolar.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, fue el encargado de entregar la información. “Se registran más de 50.000 estudiantes desvinculados entre los años 2021 y 2022 en todos los niveles y modalidades”, se leía en una diapositiva en un encuentro con organizaciones de la sociedad civil.

En concreto son 50.529 estudiantes que se desvincularon entre el 2021 y el 2022. La cifra correspondería a un 24% mayor si se la compara con el 2019, antes que ocurriera el estallido social y la llegada de la pandemia.

Este número se sumarían a los 227 mil que históricamente ya están fuera del sistema. Esto es calculado teniendo presente a las personas de entre 5 y 24 años que dejaron de ir a clases entre 2004 y 2021, o que nunca ingresaron al sistema en ese período.

Jaime Retamal, encargado programático de la candidatura presidencial de la senadora Yasna Provoste, dijo que “haya un niño es muy significativo, pero que haya 50 mil quiere decir que el sistema no está funcionando y que hay una crisis muy profunda que no es solamente educativa, sino que también relativa a la pedagogía y que los colegios no están respondiendo como se debe a las necesidades de la población”.

A su juicio, “esto puede ser atribuible a la pandemia, pero también a otras causas. Creo que sería muy bueno si se pudiera convocar a todos los actores de la comunidad escolar y tratar de hacer un diagnóstico común”.

Sobre la inasistencia el Centro de Estudios del Ministerio de Educación (CEM) aseguró que se identificaron a 1.239.330 estudiantes con inasistencia grave, lo que es equivalente al 39% de la matrícula total de educación parvularia y escolar.

Violencia

Otro factor que preocupa es la violencia que actualmente se vive en los establecimientos, y que representa un verdadera desafío para el ministerio de Educación.

La violencia en colegios y en establecimientos emblemáticos se vive casi a diario con enfrentamientos contra la policía. Esto ha llevado al gobierno, específicamente al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a plantear la solicitud de un fiscal exclusivo para que investigue estas causas.

En conversación con el programa País ADN, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dijo que “yo pedí un fiscal exclusivo hace tres años atrás. Yo le dije al fiscal nacional y regional que esto ameritaba una investigación que no es de caso a caso aislado, esto hay que investigarlo de manera distinta”.

Muñoz agregó que “los chicos no pueden estar expuestos a no tener clases porque afuera hay actos de delincuencia inaceptables y adentro también”, y que la prevención correspondería según el sitio donde viva el alumno.

“La prevención tiene un foco relevante en lo territorial, no es que se tomen decisiones desde el nivel central, sino que la realidad de los niños de Putre (al norte de Chule) por supuesto que no es la misma que los que viven Ñuñoa (en Santiago) y se necesita esa mirada”.

