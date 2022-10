Dos medios ecuatorianos recibieron amenazas de bandas criminales relacionadas con cartel Jalisco Nueva Generación

Dos sujetos dispararon varias veces en contra del edificio de la televisora y lanzaron un panfleto con mensajes amenazantes

Un medio televisivo de Ecuador fue atacado este viernes. Dos sujetos armados que se movilizaban en una moto dispararon a las puertas del canal RTS en Guayaquil. Aunque no se registraron heridos, en el lugar se encontró un panfleto que fue lanzado por los criminales.

La misiva tenía una amenaza en contra de Diario Extra, otro medio de comunicación. El panfleto estaba firmado por “La nueva generación”. El mensaje es claro, si no se acata la orden de no vender más ejemplares del diario, los periodistas serán asesinados: “Se les comunica que, a partir de hoy, jueves 7 de octubre, a las agencias y a todos los periodiqueros de Esmeraldas, Guayaquil, Machala y Cuenca, que está prohibida la venta del diario La Extra. El periodiquero que no acate estás órdenes, sea quien sea, se le da de baja o, más claro, se le va a matar, debido a la corrupción y malicia que tienen para malinformar a la ciudadanía este diario desde Guayaquil, que se vende a mejor postor”, se lee en el panfleto.

Además, había una amenaza dirigida al director del diario: “Muerte o muerte para el director nacional de La Extra, que de dónde te escondas te vamos a encontrar (sic)”.

El panfleto está firmado por "La Nueva Generación", una agrupación de bandas ecuatorianas que responden al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación

La megabanda Los Lobos, con 8.000 integrantes, se agruparon con Los Pipos, Los Chone Killers (900 miembros) y Los Tiguerones (1.200 miembros) bajo el nombre de Nueva Generación. Ellos disputan con Los Choneros el control de las rutas por donde el narcotráfico envía droga, especialmente cocaína, a Estados Unidos y países de Europa. Además, responderían al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Este atentado en contra de los medios de comunicación sucede luego de las dos jornadas violentas que han vivido dos cárceles de Ecuador: la de Latacunga, a 101 kilómetros de Quito, y la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. En la primera fue asesinado el capo Leandro Norero.

Norero, que era investigado por delitos relacionados con el narcotráfico, habría sido traicionado por alias Ben 10, quien se habría aliado nuevamente con alias Fito y alias JR, cabecillas de Los Choneros. La cárcel de Latacunga estaba liderada por Los Lobos, pero con la muerte de Norero, Los Choneros habrían tomado el control de todas las prisiones del país.

Un día después del amotinamiento en Latacunga, en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del Ecuador, se registraron enfrentamientos entre los pabellones 2, dirigido por Ben 10 y 3, comandado por alias JR, en contra del pabellón 9, en poder de Los Lobos. Los ataques en las prisiones dejaron 66 heridos y más de 20 muertos.

Diario Extra emitió un comunicado la tarde de este viernes, en el que ratificó “su compromiso con la ciudadanía de continuar informando los hechos relacionados con la crisis carcelaria e inseguridad que azota al país”.

Las reacciones

Cuando la Fiscalía General del Estado informó sobre el atentado en contra de RTS y sobre los panfletos con amenazas en contra del diario Extra, los periodistas y organizaciones sociales del Ecuador se pronunciaron. También lo hizo el gobierno a través de un comunicado.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia rechazó los atentados y expresó su solidaridad con ambos medios. En la comunicación, la entidad gubernamental aseguró que “una de las principales banderas de este gobierno es y será precautelar el ejercicio periodístico”, sin embargo no detalló las acciones concretas que se realizarán en este caso.

Asimismo, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, que vela por la libertad de expresión y prensa en la región, emitió una alerta y rechazó “amenazas y atentados contra los medios de comunicación en Guayaquil y ve con suma preocupación la escalada de violencia en el país y en contra de los periodistas y los medios”. La organización hizo un llamado urgente a las autoridades para garantizar el trabajo periodístico y la integridad de los reporteros y trabajadores de la prensa: “Que su rechazo y solidaridad no se queden en las palabras, sino que se traduzcan en acciones concretas que permitan a los periodistas seguir haciendo su trabajo”, señalaron.

Los periodistas de Ecuador piden acciones concretas para proteger la labor de la prensa (Foto: EFE/José Jácome)

Otros periodistas también emitieron sus pronunciamientos a favor de sus colegas amedrentados. La periodista Karol Noroña, que cubre la crisis carcelaria, escribió en Twitter que “las redes de delincuencia organizada han atacado históricamente a la prensa. Y en este país —al igual que otras naciones— los periodistas trabajamos sin garantías de seguridad, de vida”.

Por su parte, la periodista y editora Sara España señaló: “Lamentable que el narcotráfico pretenda también acallar a los medios, en un contexto nacional en que los periodistas son constantemente atacados desde el poder político”.

La Fiscalía inició una investigación de oficio para determinar quiénes son los responsables del atentado al canal de televisión y de la difusión de los panfletos en contra del periódico.

Entre junio y septiembre de este año se han registrado 223 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación, según los informes de Fundamedios. Solo en cuatro meses, la cifra se acerca al total de las alertas del 2021, que sumaron 232 agresiones. Desde 2008 han existido más de 3.300 agresiones en contra de la prensa de Ecuador.

