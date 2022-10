El gobierno de Chile aclaró que el proyecto para despenalizar el aborto no se presentará este año

La ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, puso paños fríos en la discusión por el aborto en Chile. (Imagen Twitter: @voceriagobierno)

La ministra Vocera de Gobierno de Chile, Camila Vallejo, aclaró que el proyecto del aborto libre no se presentará este año, luego de la polémica que provocó en el país la idea de su pronta tramitación.

El proyecto del aborto libre volvió al debate en Chile luego que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, expresara en una entrevista que “hemos iniciado conversaciones con grupos de organizaciones de mujeres, de las ginecólogas, de los colegios profesionales y también con los movimientos feministas, para discutir respecto a un compromiso que tenemos como Gobierno que es el avance de los derechos sexuales y reproductivos”.

La secretaria de Estado aclaró que las conversaciones se han centrado en “cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más”, agregando que “hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero eso, y es nuestro compromiso como gobierno feminista, no lo hacemos a la ‘tincada’ nuestra”.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar por parte de la oposición chilena y en el centro político, quienes históricamente se han mostrado contrarios o reticentes al proyecto del aborto sin causales. “Respecto a lo que ha anunciado la ministra Orellana, nosotros no somos partidarios de un aborto libre y le pedimos al Gobierno que no siga dividendo a los chilenos y chilenas”, dijo el senador demócrata cristiano, Matías Walker.

El ruido que generó la idea del proyecto del aborto en Chile provocó que La Moneda saliera a aclarar los dichos. “Se ha creado una falsa polémica respecto a declaraciones que fueron bastante claras por parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género el día de ayer en la noche”, dijo la vocera, y que los dichos de Orellana se enmarcan tras la presentación de una iniciativa parlamentaria que busca derogar el aborto de tres causales y penas de cárcel para quienes interrumpan el embarazo.

En Chile el aborto está permitido bajo solo tres causales. Las mujeres lo pueden solicitar cuando son víctimas de una violación, cuando existe una inviabilidad del feto para sobrevivir y cuando la vida de la madre está en riesgo.

No se presentará este año

La Moneda aclaró que este año no se presentará el proyecto del aborto en Chile. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Desde La Moneda también aclararon que “esto no se iba a ingresar este año y que iba a abrir responsablemente un diálogo”, porque “ningún demócrata en nuestro país, en pleno siglo XXI, puede oponerse a que abran espacios de diálogo sobre lo que es la salud de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos”.

El gobierno chileno acusó una polémica desmedida tras las palabras de la representante del ministerio de la Mujer. “Aquí se ha tratado de instalar una falsa polémica. Esto no es que el proyecto se va a ingresar ahora, se abre un espacio de discusión, un espacio de conversación sobre un compromiso programático”.

A pesar de la aclaración, la política chilena expresó una vez su rechazo a la iniciativa. “Creo que el Gobierno se sigue equivocando respecto a cuáles son sus prioridades. En la condición de falta de seguridad y trabajo, creo que esto no es una prioridad hoy día”, dijo la diputada Karen Medina, mientras que el senador y presidente del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, sostuvo que esto podría afectar al debate constitucional. “Cuando lo estableces como un principio, obviamente afecta las conversaciones”, finalizó.

