Chile: la oposición pidió que la Cancillería cite al embajador argentino por entrometerse en la política interna del país

Molestia causaron en Chile los dichos del embajador de Argentina, Rafael Bielsa, quien analizó el rol de la derecha nacional y el plebiscito del 4 de septiembre que rechazó la propuesta constitucional. Un grupo de parlamentarios solicitó el pronunciamiento de Cancillería por el actuar del diplomático.

Bielsa se mostró crítico en contra de la derecha chilena en Radio AM750: “La derecha dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de no ser ciertas se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso”, explicó en alusión al plebiscito y a la amplia victoria que obtuvo la alternativa del Rechazo.

El embajador de Argentina en Chile no se quedó ahí y agregó que “la otra propuesta, la del rechazo, era muy fácil de explicar. Se basa en el no. Eran dos opciones, una difícil de explicar versus otra propuesta que se explicaba muy sencillamente, que es un problema que suelen tener la derecha y el progresismo”,

Sobre la derrota del Apruebo, Bielsa dijo que “no hubo pedagogía” en la campaña que se desarrolló en todo el país a favor de esta opción porque “había muchos institutos (artículos) nuevos, había institutos que merecían una explicación”. El análisis de la contingencia chilena por parte del embajador argentino incluyó a los medios de comunicación, declarando que estos “jugaron a decir que hubo toda una posición vinculada con desprestigiar (…) a la constituyente y a los constituyentes y a minimizar los interesantísimos debates que hubo en el seno de la comisión”.

Malestar en Chile

Las declaraciones de Rafael Bielsa no cayeron nada de bien en Chile, específicamente en la derecha nacional. Una vez que se supo el contenido del análisis de Bielsa, el senador Iván Moreira solicitó un pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores por estos dichos.

“Formalmente le he solicitado a la Canciller -Antonia Urrejola- que sea citado el embajador de Argentina en Chile para manifestar nuestra molestia por su intromisión inaceptable en la política interna y los insultos gratuitos a un sector relevante de la población”, dijo el parlamentario Moreira, agregando que “en Chile al parecer tenemos un embajador que de diplomático tiene poco, pero de guerrillero de izquierda mucho. Sus declaraciones contra la derecha y las personas que votaron Rechazo son un insulto a los votantes, a la centroizquierda democrática, que contundentemente dieron una lección de democracia”.

A los esfuerzos de Moreira también se sumaron otros representantes de la derecha chilena para que la ministra Urrejola se pronuncie por escrito sobre estas situación porque “hay en los dichos del embajador trasandino un accionar totalmente alejado del trato respetuoso que caracterizan las relaciones entre Chile y Argentina, los que, de persistir, podrían constituir un obstáculo en la profundización de las relaciones entre ambas naciones”.

Además, demandaron que Cancillería “evalúe el envío de una nota de protesta al gobierno argentino, y se llame a informar a nuestra embajadora en Buenos Aires, de manera de manifestar por las vías diplomáticos nuestro más absoluto malestar como país del accionar y la gestión del embajador Rafael Bielsa”. En tanto, la diputada Camila Flores calificó como “impresentables” las palabras de Bielsa y que la Cancillería y la ministra Urrejola “a estas alturas ya tendría que haber repudiado esta situación”.

Antecedentes problemáticos

El presidente de Argentina, Alberto Fernández; el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, y el ex candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast.

No obstante, no es la primera vez que en Chile los análisis de Bielsa generan polémica en la política nacional. Recordemos que en noviembre del 2021 cuando se desarrollaba la carrera presidencial que dio como ganador a Gabriel Boric sobre su contrincante José Antonio Kast, el embajador argentino declaró que “la de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no habla de derechos humanos, ni de desaparición de personas, ni de tortura, ni de responsabilidades estatales, y que no teme decir su nombre”.

“El discurso de Kast es muy genérico e impreciso, pero no es una derecha comparable con la de Piñera, es una derecha que no teme decir su nombre”, agregó en esa oportunidad Rafael Bielsa. En ese entonces la Cancillería chilena declaró como una “intromisión inaceptable” las palabras de Bielsa y que “vulneran normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

En enero de este año, Bielsa sumó un nuevo capítulo de escándalo en Chile declarando que el comunero mapuche, Facundo Jones Huala, podría cumplir el resto de su condena en Argentina por un atentado incendiario. “Son razones técnicas. Nosotros tenemos un convenio con Chile desde hace mucho tiempo de cumplimiento de pena de prisión en el país de nacimiento o de nacionalidad”, y que “lo único que estamos haciendo es cumplir una norma existente, que además es una norma bilateral”

