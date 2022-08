Universitarios ecuatorianos que retornaron de Ucrania continuarán sus estudios en instituciones del país

Uno de los grupos de ecuatorianos que viajaron a Lviv para salir de Ucrania

Los estudiantes ecuatorianos que retornaron de Ucrania y que se acogieron a las acciones gubernamentales para continuar sus estudios en Ecuador ya han sido ubicados en distintas universidades del país, según informó la Secretaría de Educación Superior (Senescyt).

Cuando inició la invasión Rusia a Ucrania y el gobierno ecuatoriano tuvo que rescatar a los connacionales que estaban en medio del conflicto, la institución encargada de la educación superior realizó un plan de contingencia, pues la mayoría de los ecuatorianos en Ucrania (85%) eran estudiantes universitarios.

De los estudiantes que regresaron, 310 se registraron para el plan. De este total, 172 ya tienen un cupo en distintas universidades para continuar con su carrera profesional: 126 estudiarán en universidades públicas y 46 en privadas.

De acuerdo a la información disponible de la Senescyt, la institución se encargó de acompañar y revisar el caso de cada universitario para lograr la reinserción en las instituciones superiores del país. Además, se les dio asesoría para que, quienes obtuvieron su título en Ucrania, puedan registrarlo en el país.

A raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín se ha referido a que la cifra de ecuatorianos viviendo en Ucrania era inusual, pues correspondían al mayor número de latinoamericanos residiendo en ese país.

Uno de los hechos que causó sospecha de las autoridades ecuatorianas, en el caso de los universitarios, fue que muchos no tenían sus pasaportes o estos estaban caducados. Ninguno de ellos era becario del Estado y la mayoría había contratado a alguna empresa intermediaria para lograr estudiar en alguna universidad de Ucrania.

El pasado 10 de marzo, el viceministro de Movilidad Humana, Luis Vayas, que estuvo en Polonia atendiendo a los ecuatorianos que debían cruzar la frontera señaló que hubo una “venta de paquetes estudiantiles, una especie de tráfico, que aún no están claros”. Incluso la Cancillería pidió a la Fiscalía del Estado que investigue sobre este particular.

La última semana, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional, el canciller Holguín volvió a referirse a los ecuatorianos que residían en Ucrania. El funcionario indicó que de los 1.006 ecuatorianos que vivían en Ucrania, 136 expresaron su decisión de no volver al Ecuador, pero “a esta cifra se añadirían los casos que a pesar de no haber hecho pública su decisión sí se han trasladado a otros países, lo que elevaría la cifra de ecuatorianos que no desean retornar en el corto plazo al Ecuador a al menos 203 personas”, resaltó el canciller.

El gobierno retornó a 639 ecuatorianos con 88 mascotas al país, en tres vuelos humanitarios entre el 4 y el 14 de marzo de 2022.

