El oficialismo en Uruguay dio explicaciones por el caso del narcotraficante Marset y la oposición pidió la renuncia de dos Ministros

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo y el ministro de Interior, Luis Alberto Heber, fueron interperlados este lunes por el senador frenteamplista Mario Bergara por la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset mientras se encontraba detenido en Emiratos Árabes tras ser descubierto con un documento paraguayo falso.

Según ambos interpelados, el procedimiento a través del cual se otorgó el pasaporte se llevó a cabo siguiendo la normativa vigente y estuvo dentro del ámbito administrativo, así desligando a las autoridades políticas de lo ocurrido. “Ni nosotros ni la Cancillería teníamos información de que Marset tramitaba un pasaporte, lo digo a nivel de las autoridades políticas”, mencionó Heber.

La sesión comenzó a las 15 horas de lunes y se extendió hasta la medianoche del mismo día. Durante varias horas se hizo referencia a distintos aspectos del caso y se comunicó el cese del subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, por haber intentado apurar el trámite de tres pasaportes —entre ellos el de Marset—, sin notificar a la cartera.

También trascendió que el narcotraficante uruguayo había viajado por Francia, Turquía y Grecia con un pasaporte falso antes de ser detectado en Emiratos Árabes. “No estamos en la situación de alguien que era relativamente fácil de agarrar. Fue la misma Europol la que trabajó con Paraguay para llevarlo a alerta roja a nivel internacional y bloquear los aeropuertos”, mencionó el ministro de Interior.

En tanto, el Frente Amplio presentó una moción para retirar la confianza en ambos ministros interpelados y que estos dieran “un paso al costado”. De todas formas, no consiguió los votos necesarios y el oficialismo dijo que las respuestas de ambos jerarcas fueron “absolutamente satisfactorias” y que “en todo momento actuaron conforme a derecho”.

Destitución del subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil

Según confirmó una investigación administrativa, el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil se reunió con el abogado de Marset y no notificó al ministerio sobre el encuentro. Luego, pidió que se agilizara el trámite del pasaporte (EFE/ Raúl Martínez)

En la interpelación se dio a conocer la primera destitución por el caso del narcotraficante Marset: se trata del subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste.

“Con motivo de la interpelación estuvimos analizando con profundidad y este sábado se nos acercó una información de que había habido una instancia entre Identificación Civil y Científica buscando apurar tres pasaportes entre los que estaba el de Marset”, informó durante la interpelación el ministro de Interior, Luis Alberto Heber.

Según se confirmó en una investigación administrativa, Lacoste se reunió con el abogado de Marset, Alejandro Balbi, y no notificó al ministerio sobre el encuentro. Luego, envió un mail en el que pedía agilizar la gestión del pasaporte de Marset.

Heber aclaró que, aunque su actuación no logró alterar el proceso, “se perdió la confianza” por haber omitido notificar al ministro sobre lo ocurrido. “Se nos dice que esto es usual, es común, no sé, no me importa, no se me había informado”, agregó el jerarca.

La línea del tiempo de los hechos

Al canciller Bustillo le tocó presentar la cronología de la entrega del pasaporte a Marset, algo fundamental y que generó muchas dudas y voces cruzadas entre jerarcas.

Indiferentemente de la vida delictiva que tuvo Marset, el tema del pasaporte —y por lo que se interpela a ambos ministros— comenzaría el 10 de setiembre de 2021, día en el que se detuvo al uruguayo en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por intentar viajar a Turquía con un pasaporte paraguayo falso.

Cuatro días después, el embajador paraguayo en Qatar, Ángel Barchini, informó al embajador uruguayo ante el Estado de Qatar, Jorge Seré, sobre la detención de Marset. Seré, en tanto, comunicó sobre el caso al embajador uruguayo en EAU, Álvaro Ceriani.

Según el canciller Bustillo, desde Paraguay se advirtió “simplemente” que se trataba de un futbolista uruguayo detenido por portar un pasaporte uruguayo falso. Se pidió “que se lo asistiera consularmente a un uruguayo detenido en el extranjero, en oportunidad de querer embarcar hacia Turquía. Asistencia debida a cualquier uruguayo”, agregó el ministro.

Sebastián Marset estuvo detenido en Emiratos Árabes por más de tres meses (EFE/ Raúl Martínez)

El 20 de setiembre la Sección Consular confirmó que se había recibido una nota verbal desde la Embajada de Paraguay que notificaba que el pasaporte era falso. De todas formas, en ningún momento se notificó que el uruguayo estuviera detenido. Un día después, la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, transmitió a la brigada antidrogas que Marset se encontraba detenido.

Pasó un mes hasta que el 20 de octubre el consulado habló por teléfono con el uruguayo que estaba detenido. Además, se comunicaron con el abogado de Marset en EAU, Ali Al Shamsi, y con su representante en Uruguay, Alejandro Balbi, quien inició un “tramite urgente” para obtener el Certificado de Antecedentes Judiciales (CAJ) de su defendido y así poder solicitar el pasaporte.

Ese mismo día, la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación instruyó a la Sección Consular a tomar las huellas de Marset para comprobar su identidad. Dos días después, el CAJ fue emitido y confirmó que el uruguayo no tenía causas abiertas en el país, dando inicio a la emisión del pasaporte.

El 28 de octubre, la cónsul uruguaya Fiorella Prado viajó a la prisión en la cual estaba Marset y verificó las condiciones de reclusión, confirmó su identidad y tomó sus huellas dactilares. Esta visita habría sido a pedido familiar. En esa fecha, Interpol comunicó que Marset no tenía una requisitoria internacional, pero que había una solicitud de localización de paradero pendiente. Además, recomiendaron consultar a Policía Científica.

El 24 de noviembre, el abogado Balbi se reúne con la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache. Según explicó la jerarca, el motivo por el cual Balbi pidió la reunión era consultar la fecha en la cual salía la valija con el pasaporte de su defendido. “No hay más que eso, esta es la verdad. Balbi nunca me solicitó ningún trámite y no hubiese accedido tampoco”, dijo. Ese día, Policía Científica confirmó a la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) que Marset no tenía causas abiertas.

En tanto, el subdirector de la DNIC, Alberto Lacoste, solicitó a Policía Científica que se aceleraran tres trámites de pasaportes: uno de ellos era el de Marset. Según se supo, Lacoste se había reunido con el abogado Balbi previamente, sin notificar al ministerio, y por eso fue cesado de su cargo.

El 25 de noviembre de 2021 un cadete del Ministerio de Relaciones Exteriores retiró de la DNIC 295 libretas de pasaportes, incluida la de Marset y se preparó el envío en valija diplomática.

El 29 de noviembre Balbi consultó nuevamente sobre la fecha de envio del pasaporte y se le comunicó que había partido el 24. “Se había consignado que iba a partir el día 24 y el pasaporte llegó luego. De ahí que hay un error informático, de que aparece como enviado en la valija cuando el pasaporte llegó a Cancillería el día 25, un día después de que partió esa valija”, dijo Bustillo.

Balbi, por su parte, solicitó otra forma de entrega para adelantar la fecha en la que llegaría el pasaporte. En ese sentido, se le informó que, con una autorización de Marset, un tercero podía entregar el pasaporte.

El 30 de noviembre la Sección Consular remitió una carta de autorización firmada ante la cónsul por Marset y el pasaporte fue levantado por un funcionario del estudio de abogados de Balbi. Posteriormente fue entregado a un familiar de Marset.

En enero de 2022 Sebastián Marset recuperó la libertad.

