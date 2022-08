Ex jugador de fútbol chileno fue declarado culpable de un asesinato y piden 12 años de prisión

Luis Núñez fue un conocido jugador chileno que hoy arriesga 12 años tras las rejas.

Un conocido ex jugador de fútbol chileno fue declarado culpable de un homicidio y la fiscalía nacional solicitó a la justicia una pena de 12 años de prisión por el delito que se le imputa.

Se trata del destacado futbolista Luis Núñez, más conocido como “Lucho Pato”, un jugador formado al interior de uno de los clubes más grandes de Chile, la Universidad Católica (UC). Al ex deportista se le imputa la muerte de Juan Pinto al interior de la población La Legua en el 2018 en medio de una violenta balacera que habría participado el imputado.

Según información de la Policía de Investigaciones (PDI), la balacera se debió a un “conflicto entre dos grupos dentro de la misma población, se establece una riña entre ambas bandas y se provocan estos disparos en los cuales el detenido es autor material” de los disparos.

Tras la muerte de Juan Pinto el imputado se dio a la fuga, sin embargo, la policía seguía de cerca sus pasos. “Tenemos identificada a esta persona, ex futbolista profesional, que también es autor de este delito”, aseguró en ese entonces la PDI. En febrero del 2020 el ex crack fue detenido por la policía boliviana en Cochabamba. Tiempo después se supo que las autoridades chilenas habían trabajado en coordinación con Bolivia para dar con el paradero de Núñez.

Por esto es que la fiscalía solicitó a la justicia una pena de 12 años de cárcel para el ex jugador de la UC aunque Núñez dice ser inocente de los casos que se le imputan, a tal punto que inició una huelga de hambre para mostrar su disconformidad con el proceso. “El motivo es manifestar mi molestia contra el fiscal Rodrigo Chinchón, ya que llevo más de 28 meses en una causa en la que yo soy inocente de lo que se me acusa”, dijo el ex futbolista.

“No tendría que estar sentado aquí diciendo que soy inocente. Cómo voy a aceptar una condena si estoy diciendo que soy inocente, no puedo aceptarla. Yo soy inocente... cómo me van a condenar por algo, sería injusto”, sostuvo al matinal Mucho Gusto.

El próximo lunes 15 de agosto se conocerá la sentencia definitiva en contra del ex deportista.

La carrera de “Lucho Pato”

La historia deportiva de Luis Núñez se inició en la población La Legua, ubicada en Santiago de Chile, considerada hasta hoy como uno de los sectores narcos más peligrosos de la ciudad. A principios de la década de los 90 el imputado inició sus primeras aventuras con la pelota, siendo recordado como un joven normal y fanático de la UC.

Precisamente en la UC se formó pero fue expulsado en 1996 por tener problemas con un utilero. Desde aquí en adelante se inició un camino por diferentes clubes como Municipal Las Condes, Magallanes y hasta jugó en el extranjero con los Jacksonville Cyclones de Estados Unidos.

El acusado hasta jugó en la Selección Chilena de Fútbol el 2007 enfrentando en esa oportunidad a Costa Rica. A pesar de esto, Luis siempre fue acusado de estar en problemas. En el 2003 fue apuntado de guardar droga a un grupo conocido como “Los Ciprianos” en un departamento propio. En el 2012 fue procesado y luego absuelto por la justicia por un vínculo que habría tenido con una banda de delincuentes dedicada al contrabando de artículos de lujo.

