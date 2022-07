Un periodista ecuatoriano que investiga un troll center político recibió una amenaza de muerte

Paúl Zamora investiga la activación de un troll center político (Foto: Fundamedios)

El periodista ecuatoriano Paúl Zamora recibió una amenaza de muerte en su casa. Zamora es coordinador del área de libertades de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y actualmente realiza una investigación sobre un troll center político que se activó en Ecuador a puertas de las elecciones seccionales.

La carta que recibió Zamora contenía una amenaza directa a su integridad y a la de su familia. La nota realizada con retazos de revistas alertaba: “ Paúl, deja de jugar al detective si no tendrán que visitarte en la tumba” . El mensaje fue dejado por desconocidos en el domicilio del periodista durante la madrugada del pasado 14 de julio, aunque Fundamedios hizo público el caso este último martes.

Según contó Zamora a Infobae, y tal como reposa en la denuncia que el comunicador interpuso ante la Fiscalía, a las 06h30 de la mañana del 14 de julio su madre encontró un sobre amarillo debajo de la puerta de su domicilio. La madre de Zamora lo llamó y juntos se percataron de la amenaza.

Para Zamora, que desde hace dos años reporta e investiga casos en contra de la libertad de expresión y de agresiones contra periodistas, este modus operandi es distinto a los que ha reportado y coincide con otros colegas en que el propósito de estas amenazas es amedrentar e intimidar a los periodistas para que no hagan su trabajo : “Para mí significa una escalada en la violencia. Ellos saben donde vives y a mí me preocupa porque donde dejaron la amenaza no solo vivo yo, sino mis padres”.

Desde que llegó la amenaza, Zamora ha tomado medidas de seguridad para proteger su integridad y la de su familia.

En un comunicado sobre el caso, Fundamedios, la organización de la sociedad civil que vela por la libertad de prensa en Ecuador y la región, recordó al Estado que " es su obligación velar por la seguridad de los periodistas y las garantías para el ejercicio del oficio”. Al mismo tiempo demandaron a la Fiscalía General del Estado que realice “una pronta investigación que traiga resultados reales”. En el boletín resaltaron que Fundamedios seguirá “velando por la libertad de expresión, denunciando las agresiones contra periodistas y realizando nuestras investigaciones”.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, dijo a Infobae que rechazan y condenan esta amenaza en contra de Paúl Zamora. “Esperamos que se identifique a las personas que perpetraron esta amenaza, tanto de forma física, pero también a los autores intelectuales, quienes propician esta clase de amenaza en contra de periodistas”, señaló.

Para Ricaurte la amenaza está relacionada con el trabajo periodístico que realiza Zamora y que será publicado en los próximos días. En palabras del director ejecutivo de Fundamedios la investigación se relaciona “con las actuaciones contra la prensa que tiene cierto grupo político”.

Sobre la investigación, Zamora contó que hay un troll center político que se ha reactivado previo a las elecciones seccionales del Ecuador. Como parte de la reportería Zamora y el equipo de Fundamedios han conversado con actores políticos y han recabado documentos y otra información que sustenta la activación de estas cuentas.

“ Tenemos todas las pruebas, tenemos documentos, tenemos los costos de este troll center. Yo creo que ese es el tema más fuerte que estamos haciendo ”, dijo Zamora, quien recordó que a inicios del año, Fundamedios publicó investigaciones sobre la entrega irregular de frecuencias al exalcalde de Quito, Jorge Yunda y también sobre los tratos entre el gobierno del ex presidente Lenín Moreno y el empresario mexicano Remigio Ángel González, conocido como “El Fantasma”, quien –según las investigaciones de Fundamedios– “consta como la figura central en el mapa mediático ecuatoriano y concursa, a través de un opaco esquema de empresas de papel domiciliadas en su mayoría en Uruguay, por frecuencias de radio FM”.

Zamora asegura que en este momento está tranquilo gracias al apoyo de sus colegas, quienes por diversas vías le han recordado que no está solo.

