El embajador de Estados Unidos lamentó la corrupción en Ecuador y que muchas veces se intenten conseguir cosas con “plata o plomo”

Michael J. Fitzpatrick es embajador de Estados Unidos en Ecuador. (Foto: REUTERS/Santiago Arcos/Pool).

El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, dijo que en un país donde la corrupción está en todos los niveles es común que se pretenda conseguir cualquier cosa con “plata o plomo”. Las declaraciones sucedieron en un evento por la independencia de Estados Unidos, que aunque se celebra el 4 de julio se pospuso por el paro nacional que Ecuador afrontó el último mes.

En una ceremonia desarrollada en Guayaquil, Fitzpatrick se refirió a la defensa de la democracia, los retos globales y reconoció a dos héroes cotidianos. Al evento asistieron la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, entre otras autoridades, empresarios e invitados especiales.

Fitzpatrick resaltó que los Estados Unidos están comprometidos con la defensa de la democracia pero indicó que es difícil esta tarea en sociedades donde la corrupción y los sobornos están en todos los niveles.

El embajador también habló sobre los desafíos globales que enfrentan las naciones del mundo y mencionó la necesidad de que estos sean abordados en un trabajo vinculado entre los Estados y la sociedad: “Luchar contra las pandemias, la crisis climática, reducir las disparidades económicas, construir la prosperidad, vencer las amenazas a la democracia y mantener la paz; resolver todos esos desafíos globales requiere de la colaboración de cruzar fronteras y quizás no todos nuestros esfuerzos logren cambiar al mundo, pero no lo sabemos si no lo intentamos”, dijo Fitzpatrick.

Para el diplomático el aniversario de la independencia estadounidense es un recordatorio de los principios, valores, libertades y derechos apreciados por las sociedades democráticas. En su intervención, Fitzpatrick insistió en que los ciudadanos están llamados a apoyar la democracia, empezando desde sus comunidades: “Los valores democráticos y el compromiso para el desarrollo socioeconómico unen a nuestros gobiernos y a nuestros pueblos”.

En su declaración en honor al 4 de Julio, la Embajada estadounidense en el Ecuador publicó una declaratoria en la que señaló: “Los retos actuales de la democracia son grandes. Algunos individuos y grupos intentan impedir los procesos democráticos o anular sus resultados. Unos presionan a los funcionarios del gobierno para que voten o actúen en contra de su conciencia o la ley. Y otros utilizan la tecnología para cambiar los resultados, difundir desinformación o bloquear el libre flujo de información. Este tipo de acciones antiliberales tienen lugar en todo el mundo y son obra de quienes pretenden imponer su voluntad a una nación, sus instituciones y sus ciudadanos”.

Al referirse a los ciudadanos calificados como héroes cotidianos dijo: “No queremos servilismos ni ignorar que vivimos tiempos complejos, más bien queremos resaltar que el camino hacia la democracia y la libertad nos corresponde a todos”.

Oliver Merchán fue uno de los ciudadanos reconocidos en la ceremonia. Merchán intenta guiar a los jóvenes a una mejor sociedad a través de la concientización sobre problemas frecuentes como el embarazo adolescente, la salud mental y la violencia de género, para ello se unió con expertos en actuación y producción y utiliza el teatro como herramienta de enseñanza. El joven cursa el primer año de Comunicación en la Universidad de Guayaquil y espera convertirse en alcalde algún día.

La otra ciudadana reconocida como héroe cotidiano es Lucciola González Quintero, que ha dedicado su vida a visibilizar y generar soluciones para la población afroecuatoriana. González es líder de la Fundación Afroamérica XXI que trabaja con niños, jóvenes y mujeres afroecuatorianas en sectores vulnerables de Guayaquil. Fitzpatrick reconoció que los afroecuatorianos aún se enfrentan a prejuicios y estigmas y recalcó que el trabajo de González ha permitido proteger a niños que pueden ser presa fácil para unirse a bandas criminales y del narcotráfico.

El embajador estadounidense felicitó a los dos ciudadanos y mostró admiración por ellos y su labor en busca de mejorar las condiciones de vida de sus comunidades: “Todos podemos ser héroes cotidianos como ustedes y debemos serlo”, recalcó.

