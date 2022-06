Uruguay: otorgaron prisión domiciliaria a tres imputados en una una violación grupal

Sigue la novela de Sebastián Villa: AFA pide que el delantero deje de jugar mientras resuelve su situación judicial

Aunque la institución señaló que no solicita su despido, considera que no es correcto que el colombiano esté en los escenarios deportivos, ya que no sería una muestra de “buen ejemplo” para la sociedad. Hoy el jugador no se presentó a entrenamientos con Boca Juniors.