Un hombre deberá pagar una multa de más de 4.000 dólares por atropellar a un perro en Ecuador

El atropellamiento quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona que permitieron identificar al responsable.

Un conductor deliberadamente atropelló a un perro en Quito, Ecuador. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona y se viralizó en las redes sociales, donde cientos de usuarios reclamaron a las autoridades que no dejen el indolente acto en la impunidad.

El video muestra una de las calles del barrio Aymesa, al sur de la ciudad. En la vía hay tres perros, de repente aparece un auto negro que, a pesar de visualizar a los canes, avanzó en dirección a ellos y aunque dos lograron evadir el vehículo, el tercer animal fue arrollado. No había más carros en circulación, por lo que el conductor podría haber evadido a los animales o esperar que salieran de la vía. El conductor del vehículo no atendió al can que luego de recibir las heridas se levantó con dificultad y se arrastró hacia un costado.

La fundación Acción Animal compartió el suceso en sus redes sociales y reclamaron que la Agencia Metropolitana de Control del Municipio de Quito se encargue de identificar al culpable. Los miembros de la fundación rescataron al animal y lo llevaron al veterinario.

Los agentes municipales de la Unidad de Bienestar Animal y de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) fueron al barrio Aymesa para recabar información e informaron que visitaron “al infractor para notificar con el informe para el procedimiento sancionador”.

En casos como estos, con el propósito de obtener una sanción, las autoridades deben conocer el informe técnico de la inspección realizada para determinar qué tipo de acciones legales corresponden ante la justicia ordinaria, así lo informó la Alcaldía en un comunicado. Ahí se agregó que en caso de existir la posibilidad de daño o peligro inminente o futuro en contra de uno o varios animales, el culpable tendrá una medida cautelar.

La multa que sanciona este tipo de maltrato animal, según la Unidad de Bienestar Animal, puede ser equivalente a diez remuneraciones básicas, es decir, el conductor podría pagar USD 4.250 si se lo declara como responsable de la infracción.

El can que fue atropellado recibe los cuidados de la fundación donde tiene atención veterinaria y protección.

El maltrato animal no es un acto menor, sino que puede identificar a personas con comportamientos que pueden ser perjudiciales para la sociedad. En un artículo publicado por la Universidad Externado de Colombia se explica que las personas que atentan contra la vida de los animales tienen trastornos psicológicos “que se convierte en un rasgo serio de perturbación en el comportamiento”.

En la misma publicación universitaria se cita a Erika Granja, psicóloga de la Universidad Javeriana, quien explica que los maltratadores de animales habitan “en las familias donde se han presentado casos de maltrato y comportamientos violentos dirigidos hacia los más débiles como mujeres, niños, ancianos y animales de compañía y son aceptados por los espectadores sin repercusiones, el agresor cobra más fuerza”.

